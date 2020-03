ZURICH, parteneriat cu Carpe Data pentru a detecta fraudele in asigurari

14:00

"In business, la inceputul carierei, am simtit ca am niste dezavantaje [pentru ca sunt femeie], dar am invatat foarte repede sa le combat si sa le transform in avantaje", a afirmat Otilia MIHAI, Director General, Consultant AA, intr-un interviu acordat in cadrul campaniei "Cu stil, in trafic", unde a oferit detalii despre experientele ei ca sofer, dar si ca femeie de afaceri.