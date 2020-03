Cum prevenim infectarea cu noul coronavirus la locul de muncă: Ministerul Sănătății a emis o serie de reguli

10:50

„Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simţeam puţin obosiţi, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele şi febra. Am fost testaţi pentru coronavirus şi rezultatul a ieşit pozitiv pentru amândoi. Ce este de făcut acum?”, a scris actorul, pe Twitter. Fotografia care însoţeşte mesajul este sugestivă, înfăţişând o mănuşă chirurgicală folosită. Tom Hanks, născut în 1956, a câştigat de două ori premiul Oscar pentru cel mai bun actor. A devenit...