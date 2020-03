„Achitați taxa, vă rog”. Umoriștii de la Соседи au arătat ce se întâmplă în troleibuz când o persoană strănută

08:30

Albumul Moldova: oameni, locuri, bucătărie și vin de Angela Brașoveanu și Roman Rybaleov, apărut la Editura Cartier în 4 ediții, este în lista scurtă (top 3) pentru Premiile Gourmand World Cookbook Awards 2019, categoria C07 Europa de Est, și a obținut certificatul Best in the World.