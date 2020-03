Mama și copilul minor, care au fugit din spital, găsiți de poliție

08:50

Potrivit denunțătoarei, bănuitul ar fi susținut că are influența asupra unor persoane publice din cadrul Secției de Înmatriculare a Transportului şi Calificare a Conducătorilor Auto Comrat și că le poate determina s-o favorizeze la probele teoretice şi practice. Pentru serviciile sale, bănuitul ar fi pretins 1200 euro. Astfel, transmiterea banilor a avut loc sub controlul ofiţerilor DGT Sud a CNA, iar bănuitul a fost reţinut pentru 72 de ore şi plasat în izolator. Potrivit legislaţiei, el riscă...