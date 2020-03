VIDEO | Probe noi în cazul omorului de la Elizaveta. Învinuitul are un nou avocat

10:50

Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, anunță că a fost filată de serviciile speciale pe parcursul a cinci luni, adresându-se de mai multe ori la Procuratură în acest sens. „Am făcut adresare la Procuratură. Cinci luni de zile am fost filată de SIS. Sunt interceptată, cred că sunt urmărită cu atenție, ce fac, ce spun. Am niște oponenți politici lași. E greu să aduc probe, dar am această certitudine”, a declarat ex-premierul în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, informează deschide.md Totodată, Maia Sandu a menționat că, la moment, în R.Moldova nu există instituții ale statului care să […]