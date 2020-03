Indicii bursieri în cădere după ce Trump a anunțat restricții de călătorie pentru europeni

22:00

În vârstă de 67 de ani, Vladimir Putin conduce Rusia de două decenii ca șef de stat și ca prim-ministru. Deşi au trecut 20 de ani de când a preluat puterea, el nu pare să vrea să se retragă. Schimbările constituţionale pe care le-a anunţat par să arate că va mai rămâne liderul autoritar al ţării şi pe viitor, sugerează politologul Mihai Cernencu.Europa Liberă: Ce ziceți Dvs. despre ceea ce gândește Vladimir Putin?Mihai Cernencu: „Vladimir Putin a fost educat în sistemul KGB-ului. Evident că el nu poate să vadă altceva decât sistemul autoritar, totalitar sovietic. Asta este icoana lui, pe de o parte. Pe de altă parte, în Rusia, ca de altfel și în alte state post-comuniste, a fost creată o democrație de vitrină sau o democrație imitativă, pentru că instituții poți crea, diferite comitete, dar psihologia oamenilor nu o poți schimba, trebuie să treacă două, trei, patru generații ca să se schimbe și doar atunci aceste instituții create în condițiile democrației imitative ar putea funcționa.Or, noi am văzut că Rusia este un stat autoritar, creșterea economică noi o vedem că este la pământ. Doi: Rusia are un Produs Intern Brut exact ca al Coreii de Sud. Coreea de Sud cu 52 de milioane de oameni și Rusia cu o populație de trei ori mai mare decât a Coreii. Pe de altă parte, Rusia a rămas constant, probabil pentru 100 de ani înainte, a rămas tehnologic în urmă de țările dezvoltate. Or, astăzi sistemul politic al Federației Ruse reflectă întocmai starea economiei Federației Ruse.”Europa Liberă: A urmat și reacția liderului opoziției din Rusia. Alexei Navalnîi spune că Putin vrea să fie conducătorul pe viață al țării și mai spune că ar fi o uzurpare a puterii.Mihai Cernencu: „Sunt de acord că este o uzurpare a puterii de stat prin instrumente democratice. Lucrul acesta l-a făcut Hugo Chávez în Venezuela, lucrul acesta îl face Nicolás Maduro în Venezuela și lucrul acesta l-au făcut toate personalitățile autoritare.”Europa Liberă: Aceste amendamente propuse urmează să fie validate la un plebiscit, va fi primul referendum de acest fel în ultimii 25 de ani în Rusia.Mihai Cernencu: „Eu nu știu ce fel de referendum va fi, că el l-a stabilit la 22 aprilie când e ziua de naștere a lui Lenin și cred că nu este întâmplător pentru cei nostalgici după Uniunea Sovietică ca să vină la acest plebiscit.”Europa Liberă: Președintele Rusiei a menționat că schimbările constituționale ar trebui să confere legislației naționale primatul asupra legislației internaționale.Rusia va trebui să fie exclusă din Consiliul de SecuritateMihai Cernencu: „Pentru că Rusia acum a fost judecată pentru Yukos și Rusia trebuie să plătească 50 de miliarde de dolari, iată acum Rusia este judecată la Haga pentru că a doborât avionul malaysian, Rusia va fi judecată pentru Crimeea, Rusia va fi judecată pentru Donbas ș.a.m.d. și, ca să anticipeze aceste lucruri, ei încearcă cumva să scoată Rusia de sub jurisdicția internațională, dar lucrul acesta nu se poate întâmpla. Și eu v-am spus, atunci Rusia va trebui să fie exclusă din Consiliul de Securitate.”Europa Liberă: Dar, în general, în spațiul acesta ex-sovietic mulți consideră că Vladimir Putin este un lider puternic, iar un lider puternic înseamnă o țară puternică?Mihai Cernencu: „Păi, Rusia a rămas cu ideea fostei Uniuni Sovietice că-i puternică. Șeful chinezilor l-a caracterizat cam în felul următor: „un sărac cu niște rachete nucleare subsuoară”. Eu cred că și ultimele evenimente care au avut loc cu Turcia, Rusia privește Turcia ca pe Imperiul Otoman de altădată, ceea ce nu este adevărat. Turcia se află pe locul 18-19 în ratingul internațional după dezvoltare, iar Rusia pe locul 12-13, numărul de populație a Turciei e 86 de milioane și 142 de milioane al Rusiei. Deci, Turcia a devenit o putere regională care este de temut, dar este și activă, pe când Rusia a rămas doar cu mentalitatea ceea sovietică, că a fost un stat puternic Uniunea Sovietică de care se temeau toți. Și iată că această mentalitate a lui Putin a fost implementată în Rusia. Orice partid ai crea în Federația Rusă, oricum va ieși un partid comunist al Uniunii Sovietice, pentru că Rusia Unită sau Edinaia Rossia de astăzi, care îl susține în totalitate pe Putin în toate ieșirile lui, nu este altceva decât produsul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, chiar dacă se cheamă altfel.”Europa Liberă: Dar de ce i-ar trebui mai multă putere lui Vladimir Putin, dacă și așa se spune că el și-a concentrat întreaga putere?Mihai Cernencu: „Asta este psihologia tuturor personalităților autoritare și totalitare. Lor li se pare că puterea este încă insuficientă pentru ei, ori asta le este mentalitatea. Exact ca și la fostul secretar de partid dintr-o regiune din China, care a adunat acasă 13 tone lingouri de aur. Cam la ce i-ar trebui unui lider de partid să adune atâta aur? Deci, asta este psihologia bolnavă a unui om care, de fapt, nu atât el probabil că-și dorește puteri nelimitate și să se afle veșnic la putere, ci anturajului lui – Secin, Șoigu și alții care sunt în jurul lui, pentru că ei știu că, odată cu plecarea lui Putin, ar trebui să plece și ei. Or cu cât mai mult se va afla Putin la putere, se vor menține și ei în continuare în jurul lui. Asta, de fapt, este logica celor ce se întâmplă. Mai mult ca atât, oligarhii care sunt vreo 12, 13, 15 în Federația Rusă sunt cei care, de fapt, doresc ca Putin să fie în continuare la putere și care încearcă să se mențină acolo. Asta, de fapt, este logica schimbărilor. Am văzut că ieri în Duma de Stat a ieșit cu niște critici la adresa altor instituții care vor să fie reformate, el le-a propus și acum spune că n-ar trebui să fie așa, pentru că el aștepta să iasă Tereșkova cu propunerea respectivă, ca odată cu schimbarea Constituției să i se considere de la început numărul de mandate realizate.Adică, el ar putea să participe la cel de-al cincilea mandat care va fi considerat în noile condițiile ale Constituției primul mandat. Deci, aceasta-i logica, pentru că sunt o serie de modificări ale Constituției care nu pot fi explicate, n-au absolut nicio logică – poporul rus, baza națiunii ruse, despre religie ș.a.m.d., lucrul acesta n-are absolut niciun sens, asta-i pentru ochii lumii... Deci, familie, pentru femei și bărbați căsătorii, așa că nu este o problemă pentru ei, ci este o problemă pentru oamenii simpli ca să vină să voteze. Dar votul se face pentru Putin în mod special. Dodon al nostru visează și el să fie așa, dar eu cred că el n-are absolut nicio șansă să devină, pentru că am văzut care sunt acțiunile sale - foarte și foarte nechibzuite, neinspirate și absolut lipsite de orice logică.”Europa Liberă: Pentru Republica Moldova acum e caracteristic sistemul parlamentar?Eu am toată certitudinea că Dodon va lua cam același avion pe care l-a luat și PlahotniucMihai Cernencu: „În Republica Moldova astăzi, după manifestările pe care le face Dodon, nu prea seamănă a parlamentarism, pentru că el, de fapt, încalcă prerogativele președintelui, iese în față cu președintele parlamentului, cu primul ministru, are un prim-ministru de buzunar. Dacă până la 8 iunie Partidul Socialiștilor era în buzunar la Plahotniuc, odată cu începutul mandatului lui Chicu, Partidul Democrat este în buzunar la Dodon. Deci, Dodon s-a făcut cu schemele Partidului Democrat, în schimb democrații nu vor avea dosare penale. Asta, probabil, a fost schimbul cu care s-au înțeles cele două partide. Orice ar spune Filip, este un om laș; orice ar spune Dodon, este un om laș, pentru că l-au criticat și l-au murdărit cu toate gunoaiele de pe lume, i-au aruncat curcani și spuneau că „noi te-am făcut președinte și noi te vom nimici” și acum merg și se pupă împreună. Eu înțeleg că Dodon are nevoie de banii din schemele Partidului Democrat, politica nu prea are scrupule, lucrul acesta este foarte adevărat, dar chiar și așa comportament, încât să fii în buzunarul lui Dodon... Eu am toată certitudinea că Dodon va lua cam același avion pe care l-a luat și Plahotniuc.”