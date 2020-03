Horoscop special: Ce înseamnă faptul ca MERCUR a ieșit din RETROGRAD? Ce urmează TOATĂ LUNA MARTIE pentru zodii?

Primul tranzit de stationare retrograda pentru planeta Mercur pe anul 2020 s-a incheiat pe 9 martie. Din 16 februarie am experimentat cu totii unele confuzii serioase ce au starnit emotii si au pus la incercare intuitia. O data cu incheierea etapei retrograde, Mercur intra in faza de post-retrograd, deci ne putem astepta ca unele comunicari sa fie in continuare haotice.Aceasta etapa are loc in Varsator si dureaza intre 9 si 29 martie.Vom comunica prin lentilele specifice Varsatorului si vom fi impactati de idealurile Varsatorului, abordand o perspectiva mai detasata, astfel incat aceasta etapa post retrograda ar trebui sa se simta mai usoara asupra noastra. Putem solutiona probleme cu mai multa claritate iar solutiile vor tasni mai repede decat cand Mercur era in Pesti, zodie cunoscuta pentru stilul evaziv.Sa folosim perioada post-retrograda, adica toata luna martie, pentru a ne uita mai in amanunt la actualele conexiuni pe care le avem.

