Guvernul de la Chișinău interzice exportul de dezinfectanți, măști și mănuși medicinale

Misiunea Socială „Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei realizează pentru al unsprezecelea an consecutiv campania de Paști „Masa Bucuriei". Astfel, chiar tu poți asigura prânzul unui bătrân singuratic, donând produse alimentare care nu se alterează rapid într-una din boxele special amenajate în magazinul din apropierea casei tale. „De 11 ani spunem că bătrânii din Republica Moldova nu ar trebui să trăiască în sărăcie şi foame. Tot de 11 ani, am creat, prin campania Masa Bucuriei, o posibilitate de implicare şi manifestare a solidărităţii. Astfel, mii de oameni au împărtăşit demersul nostru, iar grație gesturilor de bunătate am reuşit să aducem bucuria unui prânz cald în viaţa celor care ieri au avut grijă de noi, iar azi sunt limita disperării", a declarat Igor Belei, directorul Misiunii Sociale „Diaconia". În 2009, pentru prima oară, în sâmbăta Floriilor niște oameni îmbrăcați în veste galbene au năvălit în magazinele din țară și au tot rugat cumpărătorii să procure și să doneze alimente neperisabile pentru a asigura prânzul unui bătrân singuratic. Atunci erau priviți cu scepticism. Astăzi, campania „Masa Bucuriei" este cel mai mare proiect naţional de sprijinire a oamenilor nevoiaşi, care se desfășoară concomitent în mai multe de magazine din 20 de localități din țară. Anul acesta campania va culmina pe 11 aprilie, cu o colectă de produse alimentare în cca 100 de magazine și cu implicarea a peste 1000 de voluntari. Ulterior, din aceste produse se vor găti prânzuri calde pentru bătrâni, pe parcursul unui an întreg. Cei care vor să se implice în această campanie în calitate de voluntari, pot afla mai multe informații AICI.