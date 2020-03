Un nou caz de CORONAVIRUS în Moldova

15:15

You may also like O tânără din Sângerei, reținută pe Aeroport. Trimitea fete în Cipru să se prostitueze (VIDEO) Directoarea unei firme de turism din Moldova, în căutare internaţională EXCLUSIV // Fostul şef SIS, audiat de procurori în dosarul BEM A urcat într-o mașină de ocazie, dar a nimerit pe mâna unui HOȚ DE MAȘINI. S-a întâmplat pe traseul Chișinău – Hîncești (VIDEO) Peste 170 de sticle cu alcool, fără acte de proveniență, reținute la frontieră...