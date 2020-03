Angela Merkel, despre epidemia de coronavirus: Până la 70% din populație va fi infectată

14:10

Un pretendent la fotoliul de deputat a fost implicat într-un scandal cu tentă sexuală. Este vorba despre candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova la alegerile parlamentare noi în circumscripția 38 Hâncești, Ștefan Gațcan, care ar fi întreținut relații sexuale cu fiica fratelui său. Totul s-ar fi întâmplat în anii 2001 - 2002, atunci când Gațcan era angajat al Ministerului Sănătății, iar nepoata sa de 19 ani era studentă la medicină. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia rechizitoriului din dosar, iar sursele redacției au povestit că acesta ar fi încercat să-și spele imaginea, insistând pe faptul că ar fi fost șantajat de nepoata sa, scrie deschide.md. Din materialele dosarului rezultă că, în perioada anilor 2001-2002, fiind angajat al Ministerului Sănătății și folosindu-se de statutul și influența pe care o avea asupra nepoatei sale, Gațcan a întreținut în repetate rânduri relații sexuale cu fiica fratelui său, G.V., care avea pe atunci 19 ani și învăța la Facultatea de Medicină din cadrul ULIM. Totul a ieșit la iveală după ce însăși Gațcan, în 2003, s-a adresat cu o plângere la Direcția Principală Combaterea Crimei Organizate a MAI (în prezent Inspectoratul Național de Investigații), prin care pretindea că persoane necunoscute ar fi cerut de la el 3000 de euro în schimbul nerăspândirii unor ştiri defăimătoare despre el. Persoanele la care face referire Gațcan în cererea sa sunt nimeni altele decât nepoata cu care a întreținut relații sexuale, dar și fostul ei iubit. Astfel, oamenii legii au inițiat o cauză penală în acest caz. În calitate de martor în acest dosar a figurat și mama fetei, cumnata lui Gațcan, M.G., care a povestit în timpul audierilor că fiica sa i s-ar fi plâns de mai multe ori ca unchiul ei a constrâns-o în repetate rânduri la acțiuni cu caracter sexual. Mai mult, femeia a recunoscut că inițial nu a dat prea mare importanță destăinurilor fiicei sale, întrucât nu a crezut într-un astfel de scenariu. Ulterior, fata i-a promis că-i va prezenta drept dovadă înregistrări video ale actului sexual întreținut cu unchiul ei. „În ajunul anului nou 2003, fiica i-a povestit că dispune de caseta cu înregistrări video, care dovedesc faptul că Gaţcan Ştefan abuzează de ea şi o constrânge la relaţii intime, însă acea casetă video se afla la un prieten de-al G.V., G.A.”, se arată în document. Despre filmările pe care le realizase fata, Gațcan ar fi aflat pe 28 februarie 2003, de la iubitul acesteia – G.A. Cei doi s-au întâlnit în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, iar de teamă ca băiatul să nu publice imaginile, Gațcan i-ar fi propus în schimb 3.000 de euro și i-a cerut răgaz de câteva zile pentru a face rost de sumă. La trei zile distanță, pe 3 martie 2003, G.A. a venit la clinica privată „Extramed”, acolo unde i-a transmis lui Gațcan o dischetă pe care erau imprimate secvențele video compromițătoare, iar în schimb, ultimul i-a oferit 3.000 de euro, ceea ce constituie - la cursul oficial de atunci al Băncii Naționale - 42 766,50 lei. Tranzacția nu a avut, însă, sorți de izbândă pentru iubitul tinerei, întrucât acesta a fost reținut în flagrant delict de oamenii legii, iar la scurt timp, polițiștii au încarcerat-o și pe nepoata lui Gațcan. În timpul perchezițiilor de la domiciliul lui G.A., polițiștii au găsit și ridicat originalul casetei cu imaginile video în care Gațcan întreținea relații sexuale cu fiica fratelui său. Rechezitoriul din dosar prezentat de anchetatori a fost aprobat de prim-adjunctul Procurorului General de atunci, A.Plămădeală. Din nefericire, în momentul în care am încercat să-l contactăm, am aflat că bărbatul nu se mai află în viață. În cele din urmă am reușit să-l găsim pe anchetatorul superior de atunci al Direcției Principale pentru Combaterea Crimei Organizate a MAI, Luca Crîșmaru, care a exercitat urmărirea penală în acest caz. Acesta ne-a declarat că, din ceea ce-și amintește, dosarul a fost expediat în instanță, iar judecătorii au emis o sentință de condamnare pe numele a două persoane, doar că a fost vorba despre o pedeapsă non-privativă de libertate. Totodată, Crîșmaru ne-a confirmat informațiile din documentul pe care l-am obținut, inclusiv faptul că V.G. este nepoata lui Ștefan Gațcan. De asemenea, el ne-a spus că pe caseta video ridicată de oamenii legii erau imagini cu relațiile sexuale pe care le-a avut Gațcan cu fiica fratelui său și că au fost surprinse într-un apartament din Chișinău. De asemenea, acesta ne-a povestit că imaginile nu au fost supuse unei expertize pentru a fi demonstrată veridicitatea lor. De cealaltă parte, sursele noastre ne-au spus că, de fapt, acțiunile de șantaj ale lui G.A. și a iubitei sale – V.G. –, dar și implicarea în efectuarea urmăririi penale a unor conducători din cadrul MAI, i-ar fi permis lui Ștefan Gațcan să evite răspunderea penală pe faptul săvârșirii infracțiunii de incest, adică raportul sexual între rude pe linie dreaptă, până la gradul III inclusiv. Aceleași motive ar fi stat la baza inacțiunii oamenilor legii în ceea ce privește acumularea probatoriului pentru a documenta și demonstra constrângerea și abuzul la acțiuni cu caracter sexual, care, de fapt, ar constitui infracțiunea de viol, manifestată prin întreținerea relațiilor sexuale, prin aplicarea influenței deținute asupra nepoatei sale. „Prin aceste acțiuni, Gațcan s-a recalificat singur din infractor în victimă”, ne spune sursa noastră. În acest context, l-am întrebat pe Crîșmaru de ce pe numele actualului candidat socialist nu a fost pornit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de incest. Acesta ne-a comunicat că la acea vreme nu a mai parvenit nicio plângere în acest sens, nici din partea rudelor și nici din partea fetei. Am contactat-o telefonic și pe V.G., nepoata lui Ștefan Gațcan, însă aceasta a evitat să discute cu noi. „Nu vreau să discut despre acest subiect”, a conchis V.G. Am încercat să-i oferim dreptul la replică și candidatului PSRM în circumscripția Hâncești, Ștefan Gațcan. Am insistat să ne ofere o reacție fie telefonic, fie prin mesaje. Gațcan, însă, nu a răspuns apelurilor noastre insistente. Menționăm că Ștefan Gațcan a deținut funcția de director al Institutului Mamei și Copilului în perioada 2012-2016. Acesta a demisionat din cauza unui conflict de durată cu fostul ministru al Sănătății, Ruxanda Glavan. Totodată, Gațcan este fondatorul clinicii private „Extramed”. sursa: deschide.md