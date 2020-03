UNIMEDIA / Accident fatal la intrarea în satul Costuleni

10:45

”Oameni buni!... Mi-i plină posta cu relatări despre dezastrul bine regizat de estorcare a banilor de la oamenii care vin sa susțină proba practica pentru permisul auto. Hancesti, Orhei, Bălți, Ungheni, Criuleni - peste tot jaf nerusinat. In fiecare a 2-a relatare oamenii ma întreabă ”cum sa mai stea in țara asta”... Pentru țara trebuie luptat, oameni buni! Va mulțumesc pentru suport!”, a scris premierul Ion Chicu, recent, pe pagina sa de FacebookMai jos, câteva relatări ale oamenilor care i-au scris in privat...”Bună ziua Domnule Priministru. Referitor la examenele pentru premisele auto. Vă rog frumos să verificați amănunțit situația de la Ungheni unde s-a format un grup criminal care se ocupă cu santajul, escrocherii, camatarii și alte infracțiuni deosebit de grave. Au estorcat de la Dn. Sîrbu Andriana, din s. Milești r. Nisporeni, mamă a trei copii suma de 4000€ , au inpus-o să ia bani la procente și au deposedat-o de automobilul propriu...””Buna seara domnul Ion! Sunt din raionul Ungheni. În februarie pe 28, se împlinesc doi ani de când am certificatul de absolvire dar permis încă nu am din cauza că inspectorii care primesc examene ne pun greșeli pe care nu le-am comis. Terenul l-am susținut din a treia dată cu o greșeala, mi-a pus 3 baluri când m-am ridicat pe rampă, din cauza că am dat gaz mai mult ca să pot să ma ridic (era zăpadă afara). Lasam asta în urmă dar, anul acesta in aprilie (nota red. 2019) m-am dus de urgență, am ieșit în oraș cu domnul Andrei Burdujan el e un inspector venit de la Chisinau la noi… numai m-am pornit de pe loc, nu am mers nici o sută de metri care se dă de probă, el mi-a zic că am făcut o mie și o sută de greșeli...””Добрый вечер. Сдавал на права в городе Бельцы, завалили за открытое окно. Якобы “aveti portiera deschisa”. Румынский я знаю, но конкретно это слово мне было не понятно, к тому же стресс в который тебя намеренно вводит экзаменатор. Если бы я действительно начал движение с открытыми дверями, почему ошибку мне засчитали уже после половины пройденного маршрута? О очередях в 3 месяца думаю и говорить не стоит. Да и ожидание экзамена на улице в дождь по 8 часов морально и физически изматывает. Даже банального навеса нет, стоишь в болоте, холоде минимум часов 5.”Premierul a mai scris că va pune în discuție acest subiect cu responsabilii în domeniu.