Ministru britanic, diagnosticat cu coronavirus. S-a întâlnit recent cu Boris Johnson

21:20

Președintele țării convoacă Consiliul Suprem de Securitate pe tema coronavirusului. Totodată, Igor Dodon a rugat persoanele care vin din Italia să colaboreze imediat cu autorităţile şi să respecte regimul de carantină. "Tocmai am încheiat la Guvern întâlnirea cu primul ministru și reprezentanții instituțiilor responsabile de gestionarea crizei privind COVID-19. Am discutat mai multe aspecte ce țin de gestionarea celor 3 cazuri confirmate, dar mai ales de prevenire a răspîndirii infecției la alți cetățeni. În acest sens, încă de dimineață am cerut să fie luate măsuri speciale ferme de prevenție și, în rezultat, avem deja decizii privind închiderea școlilor și grădinițelor, dar și cea privind interzicerea aterizării curselor aviatice din Italia și alte tari unde sunt depistate focare pe Aeroportul Internațional Chișinău. În cadrul ședinței de astăzi am solicitat să fie identificate spații securizate suplimentare, unde să fie tratați în mod corespunzător pacienții, în cazul în care va fi necesar. La această etapă dispunem de un număr suficient de spații, dar mai bine să avem prea multe și să nu avem nevoie de ele. Prioritatea noastră numărul 1 este prevenirea răspîndirii virusului și identificarea rapidă a celor care au venit în țară din Italia și nu au stat în carantină, nu au respectat regulile impuse de autorități, pentru a putea preveni noi cazuri. Din păcate, cele 3 cazuri confirmate ne arată că avem o problemă reală mare în ceea ce privește conștientizarea deplină de către unele persoane a obligativității de a respecta cu strictețe cerințele anunțate de medici pentru prevenirea răspîndirii virusului. Dacă gradul de responsabilizare nu va crește în următoarea perioadă, nici o măsură luată, oricît de bună ar fi, nu va putea stăpîni deplin răspîndirea virusului. De aceea, fac încă o data apel în special la concetățenii noștri care vin din Italia să colaboreze imediat cu autoritățile și să respecte regimul de carantină obligatoriu. O fac pentru securitatea lor, a apropiaților, dar și a cetățenilor în general. Consider că nivelul acestei crize este unul care vizează în mod foarte direct securitatea națională și siguranța cetățenilor. De aceea, am convocat pentru mîine, la ora 11, o ședință de urgență a Consiliului Suprem de Securitate, unde urmează să luăm noi decizii bazate pe nevoia de a proteja cît mai bine securitatea cetățenilor, să acordăm un sprijin suplimentar Guvernului și tuturor instituțiilor implicate în gestionarea crizei, dar și să eficientizăm și mai tare activitatea celulei de criză care gestionează acest fenomen. Vom administra această criză bazîndu-ne pe expertiza și profesionalismul personalului medical, pe procedurile transmise de Organizația Mondială a Sănătății, dar va trebui să luăm și decizii politice, care să asigure buna funcționare a conlucrării instituțiilor în gestionarea crizei", a scris pe pagina sa de facebook, preşedintele ţării, Igor Dodon.