Nicole Scherzinger şi-a schimbat înfăţişarea cu operaţii estetice. Cum s-a afişat artista

15:40

Interpreta Angelika Vee, de câteva luni, e o mămică fericită, astfel că, de 8 martie, a lansat un clip special, informează SHOK.md. „Noul meu video”You Are My Sunshine”… are un invitat-surpriză ”, a precizat ea, pe Facebook. De menționat că, în videoclip apare fiul ei, Aaron Jonas. SHOK.md