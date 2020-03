Anatol Moraru: Și dacă Corvidul va veni…

07:50

Mercur este deja direct si ne asteptam sa capatam ceva mai multa claritate cu privire la informatii dar si sa avem gandire mai limpede, mai ales ca este acum in Varsator, zodie orientata spre viitor si umanitarism cu cap deschis. Totusi, abia la inceput de aprilie ne putem baza pe puterea totala a lui Mercur direct, acum fiind inca in umbra post retrograda. Soarele e intr-un frumos sextil cu norocosulm Jupiter, deci se anunta o zi norocoasa. Ne indreptam spre mijlocul lui martie si am face bine sa privim optimisti spre viitor, spre aceasta primavara. Acest sextil ne va ridica moralul.Nimic nu e batut in cuie, orice aspect din viitor se scrie si transforma chiar sub ochii nostri si am face bine se scriem cu culori si cuvinte de aur ce va urma.Faptul ca Jupiter isi da mana cu Soarele azi inseamna un puternic “da” la orice intrebi. Exista sperante dincolo de curcubeu si suntem sfatuiti sa gandim mare si cu incredere ca sa fie totul bine. Sa nu uitam o regula de aur in crearea viitorului : Gandurile pozitive creaza rezultate pozitive. Tu la ce te gandesti azi ?Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Ai nevoie de toata rabdarea si dinamismul ca sa te descurci cu variile aspecte de viata ce pot aparea. Chiar daca unele vor implica un efort mai mare, pana la urma vei vedea ca se merita si ca exista potentialul de a rezolva situatii care ti-au dat stres in ultimul timp. Vei avea si oportunitatea de a indrepta o directie pentru o situatie de care nu te-ai ocupat cum trebuie pana acum.