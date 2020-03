Evită pe cât e posibil transportul public, în schimb, mergi mai mult pe jos! Vezi câte beneficii îți poate aduce

13:50

Cum să porți costumul clasic deux-pieces ca să arăți șic oriunde ai merge. Iată 5 idei de ținute elegante propuse de Cristina Gheiceanu. Costumele formate din sacou și pantaloni, purtate inițial de bărbați, sunt printre cele mai dorite piese vestimentare ale noului sezon și chiar an. View this post on Instagram Hola, chicas! ⠀ ⠀ […]