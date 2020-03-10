Анонс мероприятий на 11 марта

18:00

с 10:00 до 20:00 Персональная выставка произведений члена Союза художников Приднестровья Маргариты Хилинской (батик) 10:00 Открытый Чемпионат и Первенство ПМР по кикбоксингу WAKO в разделах К-1 и Кик-Лайт г. Тирасполь, МОУ ДО «СДЮШОР борьбы и бокса» (ул. Мира, 21а) с 10:00 до 17:00 Обзорные и тематические экскурсии г. Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) с 11:00 Молодёжная акция по вручению открыток и поздравления с праздником горожан с...