Анонс мероприятий на 11 марта
Новости Приднестровья, 10 martie 2020 17:50
Анонс мероприятий на 11 марта
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Acum 30 minute
Ieri
18:00
С 9:00 до 17:00 Выставка районного конкурса сувениров и символов весны «Мэрцишор-2020» 11:10 Митинг и торжественная церемония возложения цветов 12:00 Встреча с выпускниками школ и техникумов по вопросу поступления в Военный институт Министерства обороны ПМР им. генерал-лейтенанта А. И. Лебедя г. Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 14:00 Гала-концерт, посвящённый завершению декады «Мэрцишор-2020» 14:00 Литературно-музыкальный час «Легенда о Мэрцишоре» 15:00 Приём граждан...
08:20
Утром местами дождь
Mai mult de 2 zile în urmă
7 martie 2020
6 martie 2020
17:50
10:00, 12:00, 14:00 Интерактивные занятия по изобразительному и декоративно-прикладному искусству с детьми – участниками проектов «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Спектакль народного самодеятельного коллектива театра «Рампа» «Весёлый балаганчик» Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н....
5 martie 2020
22:10
Международный экономический форум должен был пройти в Петербурге 3-6 июня
17:50
г. Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 10:00 Турнир по настольному теннису, посвящённый Международному женскому дню 11:00 Торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню «Пускай живёт весна в душе!» 11:00 Торжественное собрание к Международному женскому дню г. Тирасполь, МУ «Тираспольский дом народных традиций и ремесел» 14:00 Концертная программа в честь Международного женского дня 14:00 Закрытие турнира по баскетболу на Кубок главы госадминистрации...
4 martie 2020
3 martie 2020
17:50
08:00 Приём граждан по личным вопросам главой госадминистрации 12:00 Фольклорное путешествие для детей «Мэрцишор идёт, за собой весну ведёт» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 13:00 Спектакль «Золотой ключик» Государственного молодёжного театра «С улицы Роз» им. Юрия Хармелина, г. Кишинёв Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (большой зал) 13:00 Игровая программа для детей «Душа ль ты моя, Масленица!» 13:00 Викторина для де...
08:30
Сегодня и в последующие сутки погода без осадков
2 martie 2020
1 martie 2020
20:41
Днём порывы ветра будут достигать 15 м/сек.
20:41
В течение одного дня более 50 представителей IT-сообщества Приднестровья разрабатывали ресурс о здоровом образе жизни
29 februarie 2020
18:00
с 10:00 до 20:00 Персональная выставка произведений члена Союза художников Приднестровья Маргариты Хилинской (батик) 10:00 Открытый Чемпионат и Первенство ПМР по кикбоксингу WAKO в разделах К-1 и Кик-Лайт г. Тирасполь, МОУ ДО «СДЮШОР борьбы и бокса» (ул. Мира, 21а) с 10:00 до 17:00 Обзорные и тематические экскурсии г. Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) с 11:00 Молодёжная акция по вручению открыток и поздравления с праздником горожан с...
20 februarie 2020
17:30
Военнослужащих отметили медалями «Участнику миротворческой операции в Приднестровье»
19 februarie 2020
19:10
Мероприятие пройдёт 29 февраля в столице
16:30
На протяжении 25 лет она возглавляет образцовый танцевальный коллектив «Ритмик-данс» из Слободзеи
13 februarie 2020
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