De mâine, toate școlile și grădinițile din Moldova vor fi închise

12:40

Australienii au cheltuit circa 7,4 miliarde de dolari într-un an pe cocaină, heroină, ecstasy şi metamfetamină, conform unei analize a apelor reziduale din ţară, relatează DPA. Conform estimărilor, 11,5 tone de metamfetamină, 4,6 tone de cocaină, 2,2 tone de MDMA (ecstasy) şi peste 900 de kilograme de heroină au fost consumate în Australia într-un an, [...] Articolul Australia: 7,4 miliarde de dolari pentru droguri într-un singur an apare prima dată în Telegraph Moldova.