În R.Moldova, 12 persoane suspecte de infecție cu coronavirus sunt internate în spital

04:30

Dacă deputaţii socialişti şi democraţi nu vor ajunge la un consens privind formarea unei coaliţii parlamentare, atunci vor fi alegeri anticipate. Declarația a fost făcută de președintele Igor Dodon. Şeful statului a spus că negocierile se află la etapa iniţială şi se discută deocamdată despre politica internă şi politica externă. Analistul politic Victor Ciobanu comentează declarațiile președintelui, sugerând că mai degrabă sunt avertismente.Europa Liberă: În ultimele zile se pare că au loc negocieri intense între PSRM și PD pentru formarea unei coaliții de guvernare. Ce credeți Dvs. despre șansele creării acestei coaliții? Victor Ciobanu: „Acum, șansele sunt destul de mari și coaliția se va forma, până la urmă, va fi oficializată această coaliție. Probabil se mai discută anumite partajări de funcții, dar nu văd aici o problemă. Dodon deja nu poate manevra, pentru că nu are alte variante și va fi nevoit să meargă la această coaliție.”Europa Liberă: El vorbește despre soluții: continuă să activeze guvernul minoritar sau alegeri anticipate sau este și a treia soluție - să se facă o majoritate parlamentară. Majoritatea asta pot s-o creeze doar socialiștii și democrații. Victor Ciobanu: „El, de regulă, expune toate scenariile posibile, inclusiv anticipatele. Așa a făcut-o anterior formării coaliției cu ACUM, spunea iarăși toate scenariile acestea. Lui îi vin băieții aceștia care stau împrejurul lui și-i scriu toate scenariile și deodată îi dau și procentele de probabilitate.”Europa Liberă: Deci, el renunță ușor la ceea ce a spus încă în toamna anului trecut, când a fost învestit Guvernul Chicu și spunea că guvernul minoritar, tehnocrat este salvarea Republicii Moldova? Victor Ciobanu: „Niciun guvern minoritar - și asta era clar din start - nu poate fi salvarea, orice guvern minoritar este o soluție provizorie. Unicul avantaj al guvernului minoritar este că oricând poți să scapi de el, să-l dai afară în momentul când nu-ți convine ceva. Deci, acesta este unicul raționament. Chiar sunt curios să văd cum va fi și premierul Chicu dispus că conducă un guvern în care nu are, practic, nicio figură care să poată să spună că este a lui. Deci, o să vedem numai figuri din PD și figurile lui Dodon și cu un premier tehnocrat în față. Acum, Dodon cred că mizează că această construcție va fi una temeinică și-i va permite să guverneze țara 2-3 ani, a și spus-o deja în public. Eu unul nu cred, pentru că totul va depinde de rezultatul alegerilor prezidențiale care, după mine, nu este unul cert. Și al doilea moment care este foarte important – acest joc care a demarat deja prin a diviza PD-ul în două aripi, care se numesc „Pro-Moldova” și ceea ce a rămas din PD. Nu este încheiat acest joc și nu exclud că această nouă majoritate care se va forma în timp se va șubrezi. Deci, vor mai emigra spre „Pro-Moldova” anumiți deputați și această construcție va deveni din ce în ce mai fragilă.”Europa Liberă: Poate de atâta se și grăbește formarea unei coaliții ca să nu se mai dea voie ca atât de ușor să treacă un deputat dintr-o tabăra în alta?Victor Ciobanu: „Exact! Prima manifestare de nervozitate Dodon a demonstrat-o imediat la acel protest al veteranilor și el a grăbit formarea acestei coaliții și bănuiesc că democrații au cerut deja orice, simțind această slăbiciune a lui Dodon. Și acum, iată, aceste manevre sunt exact partajarea responsabilităților.”Europa Liberă: Până la urmă vor fi remanieri guvernamentale sau va fi un alt Cabinet de miniștri?Victor Ciobanu: „Cred că se va încerca să se meargă doar pe remanieri, pentru că și figura lui Chicu vine oarecum din tabăra PD-ului, din guvernul PD al lui Filip și nu cred că vor găsi o figură pentru moment mai bună, agreată de ambele părți.”Europa Liberă: Deci, Ion Chicu e o figură de compromis politic?Victor Ciobanu: „Da, e o figură de compromis și ea a fost discutată inclusiv până la formarea alianței din iunie cu ACUM. Deci, încă atunci când se purtau negocieri între PD și PSRM, figura lui Chicu era nominalizată, de aceea acum cred că va rămâne Chicu, pentru că nu prea este timp și trebuie de anunțat cât mai repede această construcție, ca să evite acele migrări eventuale ale deputaților din PD spre „Pro-Moldova”.”Europa Liberă: Ceea ce am reținut de la Igor Dodon e că la această etapă s-ar discuta principiile acordului dintre PSRM și PD. S-a spus deja în public că este același acord care a stat și la baza constituirii coaliției PSRM-ACUM, dar, nuanța Igor Dodon, că se discută două aspecte: politica internă – ce trebuie să facă Cabinetul de miniștri, ce reforme trebuie să promoveze, ce legi trebuie să propună parlamentului și politica externă. Victor Ciobanu: „Eu cred că PD-ul vrea să-și revendice acel Minister de Externe și va fi cred că o explicație bună și pentru PD, că el stă la straja parcursului pro-european și, până la urmă, cred că-i e convenabilă această cedare și lui Igor Dodon, care în acest mod va scăpa de acest handicap, pe care îl are acum cu ministrul Ciocoi.”Europa Liberă: Și candidatura din partea PD-ului pentru fotoliul de șef al diplomației va fi mai potrivită decât cea a lui Aureliu Ciocoi?Victor Ciobanu: „Asta va fi o explicație bună. Eu nu știu care va fi candidatura PD-ului, urmează încă s-o vedem anunțată, dar asta va fi scuza PD-ului, pentru că altfel nu prea au explicații pentru această coaliție și ei, cum am zis, vor păstra, vor fi străjerii parcursului pro-european.”Europa Liberă: Dacă se și ajunge să se facă această coaliție, riscurile pe care și le asumă PD-ul ar fi identice cu cele ale PSRM-ului și, invers, riscurile socialiștilor sunt aceleași ca și ale democraților?Victor Ciobanu: „Riscurile mai mari în această coaliție vor reveni totuși PSRM-ului. Având în vedere reputația PD-ului, PSRM-ul a mers și în campania electorală la alegerile parlamentare, și creând coaliția cu ACUM-ul pe lozinci antioligarhice, anticorupție ș.a.m.d., acum PSRM-ului îi va fi foarte greu să explice această coaliție de conjunctură cu PD-UL. Deci, aici PD-ul nedorind totuși, vorbind în permanență de niște epurări, de niște reformări în partid, vedem că nimic nu se întâmplă și sunt doar vorbe.”Europa Liberă: Mulți experți spun că șeful statului are nevoie de o alianță cu PD, pentru că vrea să-și asigure succesul la prezidențialele din toamnă. O coabitare stabilă a socialiștilor cu democrații i-ar crește șansele de reușită în viitorul scrutin prezidențial?Victor Ciobanu: „Și da, și nu. Alianța pe față cu PD-ul îi va știrbi din ratingul politic al lui Dodon în acest scrutin. Deci, asta trebuie să se producă și vom vedea în sondajele care vor urma această metamorfoză. Pe de altă parte, el vrea să-și asigure manevra aceasta pe care anterior tot discutam că voturile PD-ului vor fi decisive și el vrea să-i aibă drept aliați, ca să nu joace împotriva lui și crede că acest avantaj pe care îl obține făcând alianță va fi mai mare decât pierderea de imagine care va surveni ca urmare a acestei alianțe.” Europa Liberă: Credeți că democrații totuși se mai gândesc dacă ar trebui să accepte sau nu o coaliție cu Blocul ACUM?Victor Ciobanu: „Nu, democrații prin orice metodă vor să evite alegerile anticipate, pentru că cei care vor pierde cel mai mult în alegerile anticipate sunt exact democrații. De aceea, ei în mod firesc merg în această alianță. Nu zic că dl Filip sau dl Diacov nu conștientizează că asta conduce la pierderi de rating din cât a mai rămas la PD, dar ei nu au altă variantă și pentru a păstra și această fracțiune ca să nu se mai destrame încă o dată și din simțul acesta al autoconservării, probabil, preferă această variantă de coaliție cu PSRM-ul.”Europa Liberă: Dar de ce unii colegi de-ai Dvs. din mediul de experți spun că nu poate fi reeditat de către democrați acordul dintre ACUM și PSRM?Victor Ciobanu: „Esențială este partajarea funcțiilor, principiile și valorile vin pe urmă și vor fi scrise deja de oameni mai mult sau mai puțin tehnici din ambele partide. Democrații vor insista pe toată frazeologia asta cu parcursul pro-european, în rest vor fi de acord cu celelalte propuneri de ordin social.”Europa Liberă: Cât de credibili sunt democrații, când vorbesc că ei sunt promotorii vectorului pro-occidental?Victor Ciobanu: „Deloc nu sunt credibili. Acest partid a compromis cel mai mult parcursul european și prin comportamentul lui, care a depășit orice cadru legal, trebuia în genere interzis în Republica Moldova, ca să nu aibă tentație pe viitor niciun partid să recurgă la asemenea metode de acaparare a puterii într-un stat. N-a anulat nimeni, deocamdată, și chiar sunt curios cum socialiștii care au votat împreună cu ACUM-ul acea declarație de stat capturat, care vizează în mod direct PD-ul, acum vor explica că fac alianță exact cu uzurpatorii puterii.”Europa Liberă: Dvs. aveți vreo sugestie pentru deputații din PAS și PPDA, pentru că în vara trecută le-ați sugerat lor să facă coaliția cu socialiștii? Acum le sugerați să discute cu PD-ul sau trebuie să se pună cruce pe acest dialog Blocul ACUM-PD?Victor Ciobanu: „Nu există o oportunitate foarte clară pentru ACUM, nu există configurație de voturi. Doi: da, chiar am insistat foarte mult pe acea coaliție, pe declarația aceasta de stat capturat și vorba ceea: la ce le-a ajutat? După mine, s-au purtat cam iresponsabil cu puterea pe care au câștigat-o datorită susținătorilor și au venit la guvernare. Acum situația este mult mai complicată. Nu știu care variante ar fi pe moment, deocamdată nu le văd.”Europa Liberă: De ce ziceți că acum situația este mult mai dificilă decât în vara anului trecut?Victor Ciobanu: „Acum bine mersi vor mai sta în opoziție. Atunci, astrele s-au așezat în așa mod că ei cu PSRM-ul puteau să scape țara de Plahotniuc. Acum avem alt obiectiv care este la ordinea de zi: care este formula jocului la prezidențiale, ca ele să fie câștigătoare? Și eu, deocamdată, nu văd acele mișcări din partea ACUM-ului care ar demonstra că ei sunt gata să câștige prezidențialele.”Europa Liberă: În vara anului trecut ați spus că, imediat după ce scapă Republica Moldova de Plahotniuc, trebuie să se ajungă la anticipate. Acum?Victor Ciobanu: „Să se ajungă la anticipate și asta a fost o soluție gândită cap-coadă. Am spus că este o coaliție provizorie cu PSRM-ul, care are obiective foarte concrete de a scoate din captivitate instituțiile statului și a pregăti țara pentru alegeri noi, anticipate, care vor fi reprezentative și deja un parlament nou trebuia să discute care este formula viitoarei puteri în țară. Dacă decapturarea statului nu s-a produs, noi mergem în continuare cu un CEC care iarăși o să ne spună că avem 3 milioane 200 de mii de alegători. Iată că niciun partid nu vrea să facă gălăgie, să facă ordine în problema aceasta. Cui convine marja asta de eroare? Cui convine un asemenea CEC, care deja după ce toți s-au conformat și statistica a recunoscut că avem, de fapt, numai 2,68 milioane de populație? Rămâne în continuare tăcut și adormit acest CEC.”Europa Liberă: Dar acum nu mai insistați pe soluția anticipatelor?Victor Ciobanu: „Ba da! Anticipatele oricând ar genera o clasă politică cel puțin reprezentativă. Deja nu este situația când Plahotniuc controla absolut totul. Da, Dodon va încerca să controleze; da, vedem ce se întâmplă la Hâncești cu scoaterea iarăși a unor candidați. Deci, nu trebuie să ne așteptăm la un scrutin foarte curat în prezidențiale, dar anticipatele sunt, de fapt, unica tactică rezonabilă a opoziției care poate fi explicată. Dacă-i cu întârziere, e altă problemă; dacă nu le-a reușit la guvernare, iarăși trebuie să explice, dar nu vom ieși din acest cerc vicios, pentru că noi avem un PD care joacă la două capete, având inițial 30 de mandate, care, iată, s-au divizat, dar circa jumătate din aceste 30 au fost fraudate. Acum, dacă ar fi alegeri anticipate, PD-ul ar veni cu 10 mandate. Deci, este absolut altă situație și alți actori, posibil, să intre în joc.”