Avertizare de COVID-19, marca PAS: După critici aduse Ministerului Sănătății, Maia Sandu se rezumă la citirea recomandărilor acestuia

10:20

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, spune că toate manifestațiile, precum festivalul Mărțișor, teatrele, muzeele, competițiile sportive vor fi amânate. „Ce facem cu manifestațiile în masă. Am discutat foarte mult și am analizat practica altor state, am coordonat cu OMS-ul, în acest context am luat decizia de a interzice toate manifestațiile în masă [...] Articolul ULTIMA ORĂ // Toate manifestațiile în masă sunt interzise apare prima dată în Telegraph Moldova.