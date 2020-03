În Moldova, sunt anulate festivalul ,,Mărțișor” și alte evenimente publice

10:00

Nebunia ia sfarsit. Mercur a fost retrograde de la mijlocul lui februarie, in zona Pestilor, adica fix zodia-Kriptonita pentru Mercur. Ratiunea a “zburat”, cosmarurile s-au ridicat din adancurile fiecaruia si nimeni n-a avut de ales. Toata lumea a trebuit sa infrunte valul. Dar, gata! Mercur este direct in rationalul Varsator.Daca nu este stricat, nu incerca sa repari, zice o vorba. Insa in ultimele saptamani lucrurile au iesit putin de sub control. Nimic nu e ceea ce pare cand Mercur este retrograd, cu atat mai mult in Pesti, semnul cu cea mai activa imaginatie. Poate ca ceea ce ai vrut sa repari nu era stricat deloc. Sau poate ca solutiile au fost acolo dintotdeauna, dar tu nu le-ai vazut! Vom afla adevarul cat de curand. Pentru ca Mercur intra in miscare directa si totul se va lamuri!Mercur este in Varsator, iar Luna in Fecioara, inca de dimineata. Doua semne super-rationale care vor gasi cele mai rationale solutii pentru probleme. Fecioara este umila si practica, gata oricand sa gaseasca solutii eficace si foarte la indemana. Varsatorul este dramatic si revolutionar, gata pentru idei care sa schimbe lumea. Si, cum doua capete sunt intotdeauna mai bune decat unul, Luna face trigon cu Saturn cel responsabil. Deci, zarurile au fost aruncate!Luna se indreapta apoi spre Balanta, aducand la lumina nevoia de cooperare. Relatiile sunt in centrul atentiei. DAca vrei sa imparti cu cineva problemele tale, acum este momentul prielnic. Mai ales ca micutul Chiron in Berbec are si el cateva lucruri de adus la lumina. E timpul sa faci curatenie!