Incredibil! Un bătrân de 100 de ani S-A VINDECAT de Covid-19. Tratamentul urmat a fost cu LEACURI BĂBEŞTI!

Bicarbonatul de sodiu şi sănătatea 1. Poate fi folosit ca antiacid – calmează arsurile stomacale şi balonările. O linguriţă de bicarbonat de sodiu se amestecă cu un pahar de apă. 2. Un bun antiperspirant. Se aplică sub formă de pudră la subraţ, etc, pentru a evita mirosurile neplăcute. 3. Albeşte dinţii. Este recomandat ca o dată pe săptămână să te speli pe dinţi cu bicarbonat – elimină bacteriile din gură, previne apariţia cariilor, curăţă dinţii pătaţi. 4. Poate fi folosit ca scrub pentru faţă şi corp. Se face o pastă din bicarbonat şi apă, se masează blând pielea. Este de ajutor şi celor cu acnee. 5. Adaugă o ceaşcă de bicarbonat în baie şi vei avea o piele mai catifelată. Este bun şi împotriva psoriazisului. 6. Bicarbonatul de sodiu este un bun remediu împotriva înţepăturilor de insecte sau arsuri solare. 7. Înlătură mirosurile neplăcute de pe mâinile tale. 8. Două linguriţe de bicarbonat de sodiu în cada bebeluşului vor ajuta la dispariţia iritaţiei provocate de pampers. 9. Bicarbonatul în cadă ajută la înlăturarea iritaţiilor pielii şi în cazul unui adult. 10. Gargara cu o jumătate de linguriţă de bicarbonat de sodiu în apă îţi împrospătează respiraţia, dar şi previne apariţia aftelor bucale şi ajută la vindecarea lor. 11. Pune puţin bicarbonat în şamponul tău şi vei scăpa de problemele pielii sau ale părului gras. Un amestec de apă caldă, puţină lămâie şi bicarbonat de sodiu împrospătează părul celor care au dread-uri. 12. Bun pentru mâinile crăpate de vânt. 13. Este bun şi în cazul în care te-a atins meduza pe piele. Bicarbonatul de sodiu înlătură veninul şi durerea. 14. Ajută la desfundarea nasului. Se pune o linguriţă de bicarbonat de sodiu în picăturile de nas. Bicarbonatul de sodiu în casă şi maşină 15. Florile din vază se păstrează proaspete mai mult timp dacă adaugi în apă o linguriţă de bicarbonat de sodiu. 16. Absoarbe mirosurile neplăcute din frigider. 17. Dacă este pus în scrumieră va reduce mirosul neplăcut de ţigară. 18. Presară bicarbonat de sodiu în încălţăminte şi şosete pentru a elimina eventualele mirosuri deranjante. 19. Pe un burete umed pune puţin bicarbonat de sodiu şi şterge parbrizul maşinii tale. 20. Hainele înmuiate în apă cu bicarbonat vor scăpa de mirosurile neplăcute. 21. Trage-l cu aspiratorul pentru a scoate mirosurile neplăcute din cameră. 22. Poţi face săculeţi parfumaţi de cameră din bicarbonat de sodiu şi sare de baie parfumată. 23. Dă viaţă pensulelor întărite – amestecă o ceaşcă de bicarbonat cu 1/4 ceaşcă de oţet şi aproape 2 litri de apă. Pui amestecul pe foc şi fierbi pensulele. 24. Presară bicarbonat de sodiu pe la colţurile casei, pereţi, pentru a scăpa de furnici, gândaci şi alte insecte nedorite. 25. Presărat prin grădina de zarzavaturi, bicarbonatul va ţine la distanţă iepuraşii. 26. Presară bicarbonat de sodiu pe pământul unde cresc roşiile şi le vei da o dulceaţă nemaipomenită legumelor roşii. 27. Presară bicarbonat în litiera pisicii pentru a absorbi mirosurile neplăcute. 28. Presărat pe blana animalului tău de casă, îi fa conferi strălucire pielii şi blăniţei. Nu se pune mult bicarbonat şi se perie bine blăniţa pet-ului. Bicarbonatul de sodiu în bucătărie 29. Este substituent al prafului de copt. Se amestecă cu oţet. 30. Spală fructele şi legumele cu bicarbonat de sodiu. 31. O linguriţă de bicarbonat adăugat în apa în care fierbe puiul sau găina va grăbi procesul de frăgezire al cărnii. 32. Pentru a fi mai digerabile, pune boabele de fasole în bicarbonat de sodiu. 33. Mirosul de peşte de pe mâinile tale va dispărea dacă te speli cu bicarbonat. La fel poţi presăra şi pe carnea de peşte pentru a mai scoate din mirosul specific. 34. Omleta va ieşi mai pufoasă dacă adaugi jumătate de linguriţă de bicarbonat de sodiu la fiecare trei ouă folosite. 35. Reduce aciditatea din preparatele culinare cu roşii. Presară puţin bicarbonat peste. Bicarbonatul de sodiu, un agent de curăţare 36. Adaugă o ceaşcă de bicarbonat de sodiu în toaletă, lasă să acţioneze o oră, apoi clăteşte. Când va curăţa vasul de toaletă va elimina şi mirosurile neplăcute. 37. Foloseşte-l la curăţarea chiuvetei, dusşului, căzii, obiectelor plastice sau de porţelan. 38. Amestecat cu apă îl poţi pulveriza pe geamuri şi oglinzi, pentru a le curăţa. 39. Bicarbonatul de sodiu înlătură grăsimile de pe farfurii, oale, etc. 40. Curăţă covoarele – presară bicarbonat, freacă uşor, apoi lasă să acţioneze ori o oră, ori peste noapte. La sfârşit foloseşte aspiratorul pentru a curăţa locul. 41. Pune puţin bicarbonat şi în maşina de spălat rufe. vei avea rufe mai curate. 42. Fă o pastă din apă şi bicarbonat apoi şterge obiectele din inox sau crom. 43. Înlătură zgârieturile sau urmele de creion de pe pereţi. 44. Bicarbonatul curăţă încălţămintea. 45. Curăţă bine şi frigiderul, cuptorul cu microunde, cutorul aragazului, etc. 46. Spală bine şi sticlele pe care le refoloseşti. 47. Pasta de bicarbonat curăţă bine suprafeţele de marmură. 48. Foloseşte-l şi atunci când vrei să scapi de anumite mirosuri neplăcute din cuptorul cu microunde, frigider, termos, etc. 49. Combină-l cu apă fierbinte şi spală cu acest amestec biberoanele bebeluşului. 50. Curăţă bine canalizarea. Pune bicarbonat, lasă-l să acţioneze, apoi clăteşte bine cu apă. 51. Curăţă protezele dentare. 52. Pasta de bicarbonat curăţă suprafeţele care au corodat (de la baterie, etc). 53. Curăţă bine bijuteriile