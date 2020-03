Informații actualizate privind situația epidemiologică prin infecția Coronavirus de tip nou

13:50

Autobuze, care trebuiau să iasă la pensie de mult timp. Asta a găsit viceprimarul capitalei, Victor Chironda, într-o vizită la Parcul Urban de Autobuze. Pe teritoriu parcului sunt unități de transport care au milioane de kilometri parcurși, iar reparația acestora se face de câteva ori pe an. • Spre exemplu, cel mai vechi autobuz din cadrul Parcului Urban are peste 22 de ani și 2 milioane de km parcurși. „Autobuzul are trei termene depășite de exploatare, dat fiind faptul că termenul de exploatar...