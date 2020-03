ISF impune masuri de preventie in procesul de examinare, impotriva COVID-19

09:30

Desi are o experienta de peste 15 ani in asigurari, nu intotdeauna si-a dorit sa lucreze in acest domeniu. In copilarie visa sa devina medic chirurg, insa, mai tarziu a ales facultatea de Relatii Internationale cu speranta ca intr-o zi va profesa ca ambasador. Despre acestea, dar si despre primul contact cu industria de asigurari, evolutii personale, profesionale si timp liber ne-a povestit Iuliana RUSEI, Member of the Board, UNIQA Asigurari, in cea mai recenta editie a emisiunii "Despre Oameni" by xprimm.