Aproape 60 km de drum Bălți – Criva intră în reparație

12:50

„Urmărim de câteva zile convulsiile unor politicieni din opoziție pe tema coronavirusului, care, din păcate, a fost importat și în Republica Moldova. Slavă Domnului, deocamdată este un singur caz, iar autoritățile, inclusiv medicii, au intervenit operativ și profesionist ca să izoleze persoana infectată și s-o stabilizeze. Tema COVID-19 este în atenția primelor persoane în stat, inclusiv președintele țării, Igor Dodon și prim-ministrul, Ion Chicu. Implicarea șefului statului, dar și măsurile prompte ale premierului deranjează opoziția, care mereu inventează fabule de genul: „nu e treaba președintelui”, „ce treabă are președintele să intervină pe acest subiect” etc. Cetățenii înțeleg că OPOZIȚIA DOREȘTE EPIDEMIE DE CORONAVIRUS ÎN MOLDOVA! Asta pentru a acuza guvernarea și pe președintele țării, că nu au luat toate măsurile necesare pentru a limita răspândirea în țară și a obține, astfel, puncte politice.