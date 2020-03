38 de șoferi, prinși beți la volan pe parcursul weekend-ului trecut

09:20

Scrisoarea semnată de mai mulţi experţi de la Universitatea din Milano avertizează asupra dificultăţii de a trata pacienţi cu coronavirus mai ales dacă un număr mare dintre aceştia vor avea nevoie de terapie intensivă, relatează The Independent. Duminică, numărul îmbolnăvirilor în Italia a ajuns la 7.375. 366 de persoane au murit, dintre care 133 doar în ultimele 24 de ore. Italia este pe locul doi la numărul de decese după China. Coreea de Sud are un număr comparabil de cazuri, însă are 50 de d...