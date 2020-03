FOTO // Un microbuz din capitală, cât pe ce să cadă de pe podul de la Telecentru

13:00

Silvio Berlusconi are o nouă iubită, cu 53 de ani mai tânără. Se numește Marta Fascina, are 30 de ani și este parlamentar în partidul fostului premier. Se confirmă, astfel, speculațiile din ultima perioadă, după ce în presă au apărut fotografii cu cei doi la un hotel din Elveția. Totul, în contextul în care miliardarul [...] Articolul Silvio Berlusconi are o nouă iubită cu 53 de ani mai tânără apare prima dată în Telegraph Moldova.