(FOTO) Directorul „Moldsilva” – la Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”: „Am verificat starea de lucruri la fața locului”

09:10

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunţă demararea procesului de angajare a specialiștilor IT pentru ocuparea posturilor vacante din subdiviziunile CTIF antrenate în proiectarea, administrarea, mentenanța și dezvoltarea sistemelor informaționale. Misiunea de bază a specialiștilor IT din cadrul CTIF este administrarea și dezvoltarea sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului