Cursul valutar oficial la 09.03.2020

11:40

Pentru al șaselea an cosnecutiv, de 8 martie, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, activiști civici și nu doar, vor participa la Marșul Solidarității. Acest an este dedicat ratificării Convenției de la Istanbul, genericul marșului fiind: „La început a fost violența/ Violența împotriva noastră/ Opriți violența /Porniți Convenția!”, transmite IPN.„De ce Co