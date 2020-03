FC Barcelona a avut parte de un duel dificil, in campionatul Spaniei. Catalanii s-au impus cu 1 la 0, pe teren propriu, in fata echipei Real Sociedad si au revenit pe prima pozitie in clasament - VIDEO

FC Barcelona a avut parte de un duel dificil, in campionatul Spaniei. Catalanii s-au impus cu 1 la 0, pe teren propriu, in fata echipei Real Sociedad si au revenit pe prima pozitie in clasament - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md