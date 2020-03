Christian Bale va fi personajul negativ din viitorul film „Thor”

Actriţa Tessa Thompson, a confirmat informaţia într-un interviu: "Christian Bale îl va juca pe cel rău, ceea ce va fi fantastic", a declarat ea pentru ET pe covorul roşu de la avanpremiera sezonului trei al serialului "Westworld". „Am citit scenariul. Nu pot să spun nimic în plus. Am schimbat replici cu Natalie Portman", a adăugat ea. "Ne vom distra mult. Taika (Waititi, care a regizat de asemenea "Thor Ragnarok" şi a primit anul acesta un Oscar pentru "Jojo Rabbit") va scrie scenariul şi îl va...

