Coronavirus: OMS salută măsurile curajoase luate de Italia, ''adevărate sacrificii''

Patruzeci şi trei de oameni au fost scoşi de sub dărâmături, dintre care şase fără semne vitale în momentul salvării, iar o a şaptea persoană a murit mai târziu la spital, conform Xinhua, preluat de Agerpres. Douăzeci şi opt de persoane se mai aflau sub dărâmături duminică la orele locale 11:30. Hotelul Xinjia, cu şase etaje, subsol şi 66 de camere, s-a prăbuşit sâmbătă seara, în jurul orelor locale 19:05, 71 de persoane fiind prinse sub dărâmături.