Ministerul Sănătății confirmă primul caz de COVID-19 la o moldoveancă de 48 de ani revenită din Italia

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează despre primul caz confirmat de infectare prin Coronavirus de tip nou în Republica Moldova. Este vorba despre o femeie, revenită azi din Italia, în vîrsta de 48 ani. Pacienta este internată într-o instituție spitalicească strategică, unde primește tratamentul corespunzător. Aceasta suferă de mai multe boli cronice: diabet zaharat, supraponderare de gradul 2 și hipertensiune.Persoana a fost preluată de la Aeroport, de către serviciul 112, pe un coridor separat, fiind în stare de sănătate gravă, bronhopneumonie bilaterală, cu insuficiență respiratorie acută, febră, tuse, slăbiciune generală, transportată la instituția medicală.MSMPS solicită tuturor pasagerilor cursei Wizzair, W6 3796, Milano-Chișinău, aterizată azi la ora 11.47, să rămână izolați la domiciliu și să informeze imediat medicul de familie pentru a fi examinați și monitorizați.Mîine, începând cu ora 8.00, va avea loc ședința națională extraordinară de Sănătate Publică, la Guvern, unde vor fi prezentate toate informațiile și măsurile care vor fi întreprinse.„Din pacate, astazi avem primul caz confirmat de coronavirus in Republica Moldova. Este vorba despre o cetateanca de-a noastra, care a revenit astazi din Italia. Deoarece sufera si de alte boli complicate, misiunea medicilor nostri de a o salva este dificila.Institutiile statului, inclusiv politia si medicii, interactioneaza pe parcursul noptii acestea cu pasagerii cursei respective, pentru a actiona in stricta conformitate cu cerintele si recomandarile OMS.Am activat celula de criza la nivel de guvern, coordonînd toate actiunile necesare. Maine dimineata la ora 08.00 vom petrece si sedinta Comisiei Extraordinare pentru sanatate publica, pentru a asigura nivelul maxim de coordonare a actiunilor necesare.Ma adresez cetatenilor sa manifeste maximum responsabilitate si sa se conformeze instructiunilor autoritatilor competente. In caz de ignorare/sabotare a cerintelor reprezentantilor statului riscati sa puneti in pericol sanatatea oamenilor, cu consecintele legale corespunzatoare”, a scris premierul Ion Chicu pe Facebook.

