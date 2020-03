Primul caz de coronavirus din Republica Moldova, confirmat

19:20

Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), este convins că doar el poate să-l bată pe Igor Dodon la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. „Cred că diferența dintre politicieni nu trebuie făcută pe baza vorbelor. Faptele vorbesc despre noi. În luna mai se fac zece ani de când am intrat în bătălia cu Plahotniuc. Mai întâi cu atacurile raider, apoi am intrat în lupta cu cei care au transformat R. Moldova într-o spălătorie rusească, apoi împotriva celor care au furat miliardul… Am făcut o radiografie și nu am văzut pe foarte multă lume în jurul meu atunci. În perioada 2015 – 2016 nu am văzut pe multă lume în stradă. Ce să le spun eu oamenilor pe care i-am dezamăgit în anul 2016? Pe mulți i-am dezamăgit. O femeie de la Hâncești, cu lacrimi în ochi, mă întreba de ce am renunțat să candidez în 2016, de ce nu am mers până la capăt? Pentru că astăzi poate nu-l mai avem nici pe Dodon, nici pe Plahotniuc”, a declarat Năstase, în cadrul emisiunii de la TVR Moldova. Astfel, Năstase a dat asigurări că, orice s-ar întâmpla, orice sondaje s-ar mai face, nu va renunța să candideze la prezidențialele din toamnă. „De această dată sunt mai determinat ca oricând ca, împreună cu colegii din PPDA, împreună cu cei care vor înțelege că nu mai e timp de improvizații și experimente, să-l batem pe Dodon. M-am asigurat de sprijinul unor parteneri de-ai noștri, al unor colegi”, a adăugat liderul PPDA. Despre înfrângerea de la alegerile locale din mun. Chișinău de anul trecut, Năstase a spus că și-a asumat acest eșec. „Au existat în lume situații când s-au pierdut, apoi s-au câștigat alegerile. Domnul Dodon a pierdut Primăria, iar mai apoi a câștigat Președinția. Ați uitat și circumstanțele în care am pierdut Primăria Chișinău. Eu mi-am asumat și îmi asum acest eșec. Eu nu am văzut asumare în cazul eșecului din 2016 ( n.red: când Maia Sandu a pierdut în fața lui socialistului Igor Dodon). Acum nu mai sunt la MAI. Am avut la Sângera mulți oameni care mi-au spus că nu mă vor vota la alegerile locale ca să rămân la MAI și să prind bandiții. Am avut atunci și unioniștii, care au fost manipulați și intoxicați…”, a conchis Năstase. Articolul Andrei Năstase, convins că este cel mai potrivit pentru a-l învinge pe Dodon la prezidențiale apare prima dată în InfoPrut.