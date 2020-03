foto | Mesaje cu emblema Președinției, însoțite de ziarul de partid al socialiștilor. Moldovenii „s-au trezit” cu felicitări de 8 Martie de la Dodon în cutiile poștale

13:50

În ajun de 8 Martie, ZUGO vine cu câteva recomandări cinematografice, care prezintă în rolurile principale femei puternice, demne și inteligente. De-a lungul timpului, filmele au fost apreciate, discutate și s-au bucurat de un succes remarcabil. Revenge Set It Off Hidden Figures The First Wives Club Bad moms Moana Wonder Woman Brave Hannah and Her … Articolul video | Top 10 filme cu femei în rolul principal, care s-au bucurat de-a lungul timpului de un succes enorm apare prima dată în ZUGO.