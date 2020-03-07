EU Neighbourhood & Enlargement.
Feedback, 7 martie 2020 13:50
Это последний обратный отсчет! У Вас еще, есть еще одна неделя, чтобы подать заявку в Европейской школе Восточного партнерства в #Грузия! Программа стипендий финансируется #ЕС. Спешите Сообщение EU Neighbourhood & Enlargement. появились сначала на .
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Acum 30 minute
13:50
Это последний обратный отсчет! У Вас еще, есть еще одна неделя, чтобы подать заявку в Европейской школе Восточного партнерства в #Грузия! Программа стипендий финансируется #ЕС. Спешите Сообщение EU Neighbourhood & Enlargement. появились сначала на .
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
В этом году на 65-ом международном конкурсе «Eurovision Song Contest», который пройдет в Роттердаме, Молдову представит Наталья Гордиенко с композицией «Prison». Она набрала Сообщение (VIDEO) Наталья Гордиенко представит Молдову на «Eurovision Song Contest» в Роттердаме. появились сначала на .
15:30
Десятки жителей района Басарабяска собрались в минувшее воскресенье на ежегодное празднование Масленицы. На площадь были выставлены столы с традиционными угощениями, а праздничное настроение Сообщение Басарабчане отметили Масленицу. появились сначала на .
19 februarie 2020
18:40
АНИМЕ ИНДУСТРИЯ РАСКИНУЛА СВОИ ЩУПАЛЬЦЫ ПО ВСЕМУ МИРУ. ФАНАТОВ ЯПОНСКОЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ИССКУСТВА НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО МИЛЛИАРДА, А ТО И НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ. СПРОСИТЕ ЛЮБОГО СМОТРЕЛ Сообщение ТОП 5 АНИМЕ ПО ВЕРСИИ FEEDBACK.MD появились сначала на .
11 februarie 2020
18:30
Дело в том, что 10 % событий в нашей жизни мы никак не можем контролировать. Не можем предотвратить поломку прибора, которым пользуемся, повлиять Сообщение Что такое «правило 90/10»? появились сначала на .
8 februarie 2020
19:30
Объединение всех отделений больницы в одно здание – этот вопрос был приоритетным в ходе встречи министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну Сообщение ПРОБЛЕМЫ БОЛЬНИЦЫ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ появились сначала на .
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