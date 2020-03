Eveniment istoric la Hâncești: locuitorii l-au desemnat pe Vitalie Balinschi drept candidat al poporului la parlamentare

07:20

Partidul Socialiștilor și în special Igor Dodon are nevoie de o coaliție oficială în Parlament, deoarece Partidul Democrat putea în orice moment să deturneze planurile PSRM, consideră comentatorul politic Ion Tăbârță. Totodată, el a explicat, în cadrul emisiunii Ora de vârf de la Radio Chișinău, că și Igor Dodon are nevoie de un angajament clar cu PD, pentru a-și asigura spatele în perspectiva alegerilor prezidențiale din toamna acestui an: