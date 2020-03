Moldovenii reveniți din Italia oferă informații false când completează fișele epidemiologice cu privire la coronavirus

13:10

În acest an am organizat cea de-a 8-a ediție Pijama Party. Și de această dată evenimentul a generat trăiri intense, momente frumoase și desigur… mult răsfăț, pentru fiecare EA, care a pășit pragul petrecerii noastre. Iar ca să nu vă plictisim prea mult cu povestitul, am decis să vă arătăm primele poze din cadrul evenimentului. […]