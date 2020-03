Planifici o vizită la Grădina Botanică? Află orarul și taxele de intrare  

12:00

Centrul Multifuncțional Soroca are o nouă șefă, numită prin ordinul Tatianei Cunețchi, director al Agenției Servicii Publice. Este vorba de Doina Galben, care are studii în administrația publică. A lucrat anterior la CRT DACIA, iar în ultima perioadă a activat la Consiliul Raional Soroca. Post-ul Centrul Multifuncțional al Agenției Servicii Publice din Soroca are o nouă șefă apare prima dată în Observatorul de Nord.