Procedura aplicabilă persoanelor insolvabile. Evoluție și tendințe moderne

Procedura de insolvabilitate rămîne a fi una din cele mai controversate proceduri sub aspectul interpretărilor ce le provoacă, începînd de la natura juridică a acesteia și terminînd cu tipurile de acte jurisdicționale prin care are loc încetarea acesteia. Astfel instituția intentării procedurii de insolvabilitate rămîne a fi una din cele mai dificile instituții sub aspectul […]