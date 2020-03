QED /// Procuratura Anticorupție NU va cerceta finanțarea PSRM

07:40

Venus intra in Taur si toate semnele de Pamant au de castigat. Dar nu doar ele! Iubareata Venus este acasa in Taur, unde ea este regina si toata lumea are beneficii. Dragostea infloreste!Venus intra in Taur si va ramane aici pe tot parcursul lunii martie. E timpul ca inima ta sa zambeasca si portofelul sa se mareasca in volum. Moment mai potrivit ca acesta nu putea fi!Mercur este inca retrograd, deci trebuie putina precautie. Fa cate un pas, apoi asteapta si vezi care sunt rezultatele. Nu te avanta inainte fara sa te gandesti la consecinte. Luna in Rac ne aduce scutul de protectie, insa trebuie sa ai si putina incredere.Este speranta la orizont?Cu siguranta, da! Luna va face opozitie cu Jupiter si Pluto, ceea ce va spori apetitul. In curand vei fi de-a dreptul “infometat”. Ti-e pofta de dragoste? Ai foame de bani? De-acum vei avea din plin orice iti doresti.