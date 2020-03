Coronavirus și Paștele: premierul Ludovic Orban îi îndeamnă pe românii din Italia să nu vină acasă

10:00

Centrul Goethe s-a deschis oficial ieri la Chișinău. Prestigioasa afiliere cu Institutul Goethe i s-a acordat Centrului Cultural German „AKZENTE”, care există de circa 13 ani în R. Moldova și are ca scop promovarea limbii și culturii germane. Rețeaua internațională Goethe cuprinde zeci de țări în care activează instituții specializate în programe culturale și programe de limbă germană. Un interviu cu directoarea Centrului cultural german „AKZENTE” Corina Gîrla. Corina Gîrla: „Centrul Cultural German AKZENTE activează mai bine de 12 ani în Republica Moldova. Am început cu un proiect mare - „European bitterling” - în anul 2007, la care a participat și dl Iulian Ciocan. Am avut și nume mari atunci, inclusiv din literatura românească, cum ar fi Mircea Dinescu. Între timp, am avut această colaborare foarte bună cu Institutul Goethe, am avut și expoziția „Herta Müller. „Cercul vicios al cuvintelor” la Chișinău și multe, multe alte proiecte. Este, de fapt, un plus de încredere acordat Centrului Cultural German AKZENTE din partea Institutului Goethe. Trebuie să spunem că Institutul Goethe este și el o instituție publică de interes general, cum ar fi echivalentul asociațiilor obștești în Republica Moldova. Este o rețea formată din peste 157 de institute, aflate în peste 98 de țări. Din această rețea mare mai fac parte și centrele Goethe, cum ar fi și cazul Republicii Moldova, cazul nostru, începând din 5 martie, societăți culturale, biblioteci, săli de lectură, centre de examinare, de asemenea și centre de învățare și studiere a limbii germane. Deci, Institutul Goethe, prin politica sa culturală externă acum transmite un mesaj puternic Republicii Moldova că dorește să valorifice potențialul creativ al țării noastre, cumva să contribuie la colaborarea culturală, în special, și educațională cu Republica Moldova.”Europa Liberă: Este această deschidere a Institutului Goethe un semn că Republica Moldova, altminteri o țară destul de mică, este de interes pentru Germania? Germania a avut un interes constant față de Republica Moldova atât în plan cultural, cât și educațional.Corina Gîrla: „Cu siguranță! Părerea mea pur subiectivă este că Germania a avut un interes constant față de Republica Moldova atât în plan cultural, cât și educațional prin faptul că multe burse au fost acordate oamenilor de cultură din Republica Moldova, există multe programe de schimb academic pentru Republica Moldova și dorește să faciliteze și mai mult acest schimb cultural și educațional.”Europa Liberă: Câteva detalii despre institut, dar ați spus și Dvs., are în 89 de țări ale lumii 157 de institute. Totuși, întrebarea mea este: nu era suficientă colaborarea asta în cadrul Institutului German AKZENTE?Corina Gîrla: „Ca să fie clară deosebirea dintre Institutul Goethe și Centrul Goethe. Deci, Institutul Goethe este o instituție germană, Centrul Goethe este o instituție locală, creată în țara-gazdă. Deși nu sunt instituții germane, totuși centrele Goethe beneficiază de sprijin financiar din fondurile publice germane acordate prin Institutul Goethe responsabil de țara respectivă. În cazul nostru este Institutul Goethe din România.” Europa Liberă: Exact. Deci, în primul rând, colaborarea cea mai strânsă este cu Institutul Goethe București. Și vreau să ne povestiți un pic - ca să preiau și întrebarea lui Iulian - nu era de ajuns această colaborare? Legătura pare să fie strânsă, vorbim aceeași limbă – limba română. Corina Gîrla: „Cred că a fost și dorința noastră de a purta acest nume - Goethe -, de a avea un Centru Goethe la Chișinău. Deschiderea o avem ca și până acum. Noi dorim să marcăm acest pas important pentru noi ca echipă a Centrului Cultural German AKZENTE printr-un șir de evenimente pe parcursul întregului an. Cu siguranță vor fi și mai multe proiecte locale la nivel local, dar naționale și internaționale. Vreau să zic că această colaborare nu este doar cu Institutul Goethe din România, noi suntem parte a acestei rețele globale și avem proiecte în comun cu Institutul Goethe din Kiev, de exemplu, din Minsk, pentru că Republica Moldova este una dintre țările Parteneriatului Estic și Institutul Goethe are proiecte finanțate de Ministerul Afacerilor Externe prin instrumentul acesta al Parteneriatului Estic.”Europa Liberă: Una dintre misiunile Institutului Goethe este promovarea învățării limbii germane ca limbă străină, dar și favorizarea cooperării culturale internaționale. La modul practic, cum asta va întări relația dintre Germania și Republica Moldova? Corina Gîrla: „Ca să ofer un exemplu: la sfârșitul lunii martie, de exemplu, noi organizăm preselecția națională pentru participarea la Olimpiada internațională la limba germană, care va avea loc în Dresda în luna august. Ministerul Educației și Culturii organizează o olimpiadă republicană, dar nu are o finalitate. Or, preselecția națională, olimpiada pe care o organizăm noi favorizează participarea câștigătorilor la Olimpiada internațională la limba germană. Pe lângă faptul acesta, cunoaștem că este o lipsă acută de manuale la limba germană în școlile din Republica Moldova. De foarte multe ori se renunță la studierea, învățarea limbii germane pentru că lipsește suportul metodic și didactic. Noi avem un proiect împreună cu Ambasada Republicii Federale în Republica Moldova, se numește „Germana mobilă” („Deutsche mobile”), o măsură și o activitate de proiect ce ține și de donații de manuale și carte pentru bibliotecile din școlile și liceele din Republica Moldova.”Europa Liberă: Deci, în scurt timp vreți să reparați această lacună?Corina Gîrla: „Noi deja am reparat-o de trei ani de zile, dar au fost seturi de manuale oferite în număr mic pentru a impulsiona și a-i convinge pe părinți și pe profesori, inclusiv directorii de școală că germana este de viitor și pot oferi germana ca obiect de studiu în școli.”Europa Liberă: Așa o întrebare, care poate să pară un pic ciudată: ce are de câștigat cetățeanul de rând, nu neapărat cel care vrea să învețe limba germană de pe urma apariției unei asemenea instituții prestigioase?Corina Gîrla: „Pe lângă faptul că noi facilităm colaborarea la nivel cultural și educațional, noi, de fapt, oferim și informație și mediem o imagine actuală a realităților din Germania. Există foarte multe stereotipuri legate de germani și de Germania. Sper că cei care doresc să se informeze și mai mult despre Germania ca țară, ca putere economică, pot veni la noi, pentru că în cadrul Centrului Cultural German AKZENTE avem și un centru didactic care oferă aceste informații. Există și sala de lectură germană, de asemenea sprijinită și finanțată de Institutul Goethe, oferă acces la presa din Germania și pentru o informare mai bună cred că este relevant și pentru cetățeanul de rând.”Europa Liberă: Totuși, orice instituție are un public țintă. Iată, cum ar arăta acest vizitator-model al viitorului Institut Goethe la Chișinău?Corina Gîrla: „Nu am vrea să diferențiem vizitatorul Centrului Cultural German AKZENTE. Aș vrea să mă refer la solicitanții de cursuri de limbă germană care vin la noi, de exemplu. Ei sunt diferiți ca ocupație, vârstă, calificare, doleanțe și interese. Exact așa este și consumatorul de cultură, ca să zic așa. Noi lucrăm în special cu tânăra generație, cu artiștii tineri, pentru că considerăm că ei sunt viitorul și lucrăm foarte mult și des cu scena culturală independentă.” Europa Liberă: Una dintre cele mai puternice prezențe de acest soi în Republica Moldova o are Alianța Franceză. Institutul Goethe de asemenea își propune să atingă performanțele Alianței Franceze, adică să creeze un soi de germanofonie după calapodul francofoniei? proiectele, în special cele de promovare a limbii germane, vor ajunge nu doar în Chișinău, dar și în multe alte orașe din Republica Moldova, inclusiv din Transnistria, pentru că deja am fost și în Transnistria.Corina Gîrla: „Noi ne dorim lucrul acesta cu siguranță. Să nu uităm totuși că Alianța Franceză are o activitate de mai bine de 25 de ani în Republica Moldova, or Centrul Goethe, Centrul Cultural German AKZENTE este o instituție relativ tânără, în aprilie va împlini abia 13 ani, dar asta nu înseamnă că vom renunța la acest obiectiv. Cu siguranță, proiectele, în special cele de promovare a limbii germane, vor ajunge nu doar în Chișinău, dar și în multe alte orașe din Republica Moldova, inclusiv din Transnistria, pentru că deja am fost și în Transnistria.”Europa Liberă: Ca să insist pe această întrebare, iată, limba franceză are în Republica Moldova și niște rădăcini foarte puternice. Un exemplu ar fi chiar simplul fapt că ani de zile, inclusiv în perioada sovietică, în majoritatea școlilor se preda limba franceză. În aceste condiții, ce șanse are limba germană să devină la fel de vizibilă ca franceza, de exemplu?Corina Gîrla: „Noi vom depune efort ca limba germană să devină cât mai vizibilă. Eu, totuși, aș face referire, pentru că ați menționat perioada sovietică, aș aminti aici Catedra de filologie germană din cadrul Universității „Alecu Russo” de la Bălți, deci era a treia catedră ca performanță din fosta Uniune Sovietică. Catedra de filologie germană de atunci dispunea chiar și de un sprachlabor, laborator fonetic, în care se exersa germana, pronunțarea autentică cu profesori foarte buni, care publicau manuale și erau folosite pe atunci pe tot teritoriul Uniunii Sovietice. Eu nu aș zice că nu există o tradiție și în Republica Moldova.”Europa Liberă: Și pe finalul acestui interviu spuneți-ne cu ce își va începe activitatea Centrul Goethe la Chișinău.Corina Gîrla: „Deja seria de evenimente a început. Săptămâna trecută am avut un atelier pentru tineri dramaturgi din Republica Moldova, condus de dramaturga Enis Maci. Textele din cadrul acestui atelier vor fi traduse în limba germană și vor apărea într-o antologie în Germania. În momentul de față avem un artist din Germania în arte vizuale care, de asemenea, oferă un atelier tinerilor artiști din Republica Moldova și vom continua pe parcurs. Încurajez pe toată lumea să învețe limba germană.”