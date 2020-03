Voronin, despre Jurnal TV: Contează că nu vă vindeți și nu trădați; Sunt admiratorul „Orei de ras”, mereu nimerește în țintă

16:40

„Mă tem că aceste mutații nu vor rezolva problema de fond a politicii noastre externe, și anume credibilitatea zero a procesului de reforme de la Chișinău, credibilitatea zero în eliminarea schemelor de corupție, credibilitate zero a dorinței de a dezvolta economia țării prin crearea unor condiții corecte pentru investitorii străini necesari pentru a dezvolta țara noastră și pentru a crea locuri de muncă sigure și bine plătite”, a punctat Nicu Popescu. Fostul ministru consideră că la preocupăril...