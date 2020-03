Premierul le răspunde cercetătorilor care au protestat în fața Guvernului: Pentru politică în AȘM bani nu avem

11:45

You may also like Guvernul va aloca 3,7 milioane de lei pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale PD a luat act de decizia PL de a se retrage din coaliție. Va analiza decizia la ședința de marți Republica Moldova nu se poate susţine fără un acord cu FMI. Guvernul caută colacul de salvare „Nu pot împărți ciolanul”! Consilierii PSRM, PCRM și din Partidul Nostru, REVOLTAȚI că nu începe ședința CMC, programată la 10.00. Meteorologii anunță primele ÎNGHEȚURI din această toamnă FLASH //...