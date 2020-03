Felicitări pentru Șor în Parlament: Greceanâi: „Îl așteptăm acasă”; Maria Ciobanu: „La mulți ani cu executare”

08:40

''Astăzi la 18:00, am primit un raport actualizat de la Serviciul Medical al Parlamentului European privind evoluţia COVID-19 care afirmă că riscurile pentru sănătate sunt considerate a fi semnificativ mai mari dacă sesiunea plenară de săptămâna viitoare a Parlamentului are loc la Strasbourg'', informează Sassoli într-o declaraţie postată pe site-ul PE, scrie Agerpres. ''Pe baza acestui raport, din cauza unui caz de forţă majoră, am decis că nu sunt întrunite condiţiile de securitate necesare pe...