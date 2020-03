Al 7-lea caz de coronavirus confirmat în România

16:20

PDM și PSRM au avut o primă discuție în cadrul negocierilor pentru o potențială coaliție. Discuția, potrivit liderului fracțiunii PD, Dumitru Diacov, a fost „prietenească”. Deputatii socialiști le-au propus democraților ca la baza înțelegerii să fie acordul pe care l-au semnat anterior cu blocul ACUM. Despre aceasta a declarat seful fracțiunii Vlad Batrîncea, după întrevederea cu PDM. Socialiștii mai spun că este nevoie de această majoritate politică stabilă pentru a avea un guvern eficient. Dar dacă nu se va ajunge la o înțelegere, PSRM este gata să meargă la anticipate. Fostul deputat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului de Iniţiative Strategice sugerează că dacă socialiștii si democrații vor constitui o majoritate parlamentară, aceasta va fi fragilă.Europa Liberă: Se negociază pe față crearea unei coaliții majoritare în parlament PSRM-PD. E de bine, e de rău acest lucru? Cum vedeți Dvs. transformarea unui guvern tehnocrat într-un guvern a două partide?Vadim Pistrinciuc: „Dar eu nu l-am crezut nici pentru o iotă guvern tehnocrat. Este ceea ce e pe față și ceea ce se știa că se face din luna august, n-a fost în niciun fel tehnocrat, a fost o continuitate a guvernului democrat pe timpul lui Plahotniuc, o combinație fără el, cu Igor Dodon, care s-a urcat pe tronul acesta de coordonator al acestei coaliții, absolut politice și deloc tehnocrate.Europa Liberă: Igor Dodon repeta cu diverse ocazii că, decât o coaliție PD-PSRM, mai bine anticipate. Astăzi și-a nuanțat mesajul. De ce?Vadim Pistrinciuc: „În politică se mai admite să spui neadevăruri. Dar în cazul dlui Dodon, d-lui spune atâtea minciuni, sincer vă zic, să mă ierte Dumnezeu, dar n-am mai văzut așa chestii: dimineață spune „nu, nu, nu”, la prânz spune altceva, deși toți știu că se discută. Chișinăul e un sat mare, până la urmă. De aceea o să culeagă și roadele, este o guvernare construită exclusiv pe minciună și promotorul principal al acestei minciuni este Igor Dodon, președintele țării. Mie îmi pare foarte rău, pentru că eu credeam că d-lui știe să-și controleze demonii un pic, dar se vede că a căzut în plasa lor.”Europa Liberă: Dar acum vrerea este a șefului statului sau a PSRM-ului de a face această majoritate parlamentară cu PD-ul?Vadim Pistrinciuc: „Dar care este diferența? Între ei nu există nicio diferență. PSRM-șeful statului este o grupare politică, o clică politică care are un singur scop – să apere cleptocrația, să apere pe cei care timp de zeci de ani trăiesc pe seama statului. Ei sunt o grupare care vrea să consolideze sistemul prin care politica este cel mai profitabil business în Moldova. Asta e tot. Nu este un partid clasic în sine, ei au nevoie de toate instrumentele statului, de voturi în parlament ca să apere tot ce înseamnă furt de bani publici, bani făcuți pe seama statului și a cetățeanului. Atât.”Europa Liberă: De ce credeți că menirea lor este să apere furtul banilor publici?Care profesioniști? Care la un prânz cheltuiesc mai mulți bani decât un bolnav de cancer pentru chimioterapie?Vadim Pistrinciuc: „Dvs. uitați-vă ce spune dl Filip și ce spune dl Dodon că „noi vrem să aducem profesioniștii înapoi în guvern”, care în vară un pic au mai fugit. Care profesioniști? Care au admis furt de miliarde, care au admis privatizări ilicite, care admit în continuare și au admis achiziții trucate în sănătate, în educație, din tot? La noi se fură din tot. Care profesioniști? Care la un prânz cheltuiesc mai mulți bani decât un om bolnav de cancer pentru chimioterapie? Aceștia-s profesioniștii? I-ați văzut pe ei să intre într-o instituție, într-o agenție de stat și să spună: „Afară! N-ați făcut față! Se fură bani în domeniul vostru. Afară! Haideți să vă schimbăm”. Ați văzut vreodată vreo chemare de la Igor Dodon, de la socialiști în acest sens? Nu! Pe ei îi aranjează statu-quo-ul prin care boierimea asta care s-a concrescut și care era tolerabilă 20 de ani că era de unde, erau oameni, erau colectări de impozite, mai era activitate, acum ei au simțit că li se duce pământul de sub picioare și, iată, merg înainte. Ei trebuie să se apere, asta nu-i chestie de partid, ei trebuie să apere toată boierimea asta din jur. Acești așa-ziși profesioniști.”Europa Liberă: Această alianță PD-PSRM, dacă se constituie, trebuie să ajungă la partajarea portofoliilor ministeriale?Vadim Pistrinciuc: „Sigur că au să ajungă, iarăși acestea-s detalii... Dar care-i diferența acestui guvern care azi funcționează, care-i PD și care-i PSRM acolo? Ei îs toți o apă și un pământ, vorba contemporanului. Dl Chicu a fost ministrul finanțelor în guvernul Plahotniuc, a fost și la mitingul cu curcanii, a fost și cel care tăcea mâlc atunci când se cerea raportul Kroll și eu nu cred că el nu l-a văzut. Nu cred! Tăcea mâlc când se publicau date despre achiziții fraudate în diferite domenii – de la servicii IT până la medicamente ș.a.m.d. Mâlc a tăcut, n-a spus niciun cuvânt măcar atunci. Eu în așa profesioniști nu cred. Și asta este o dovadă științifică a ceea ce vă zic. Ei au un interes: să mențină monopolul acestui business cu politica. Deci, toți dânșii. Am auzit că-i om cumsecade dl Chicu, dar dacă-i om cumsecade, să iasă și să spună, să se ducă în instituție și să arate. În momentul în care tu accepți la serviciu oameni sau secretari de stat, șefi de direcții care au lucrat numai la stat și au averi de milioane, și unul poate să aibă averi suficiente să repare un spital în țara asta sau să trimită 5 copii la tratament oncologic peste hotare, apoi ce fel de..., tu vezi numai ceea ce te interesează, dar nu vezi nimic altceva. Asta se numește complicitate.”Europa Liberă: Premierul Chicu a spus că va avea un cuvânt greu de spus dacă remanierile guvernamentale vor fi decise și de el.Vadim Pistrinciuc: „Păi unde s-o spună? El spune la președinție lui Igor Dodon. Pe cine sperie cuvântul lui? El trebuia să-și spună cuvântul acolo în coaliția asta din vară, să nu umble cu minciunile, acolo trebuia s-o spună, să vedem poziții diferite. Eu n-am văzut poziții diferite.”Europa Liberă: În opinia Dvs., pentru că ați fost și în legislativ, și în executiv, e bine totuși să fie divizate ministerele care s-au comasat?Vadim Pistrinciuc: „Pentru asta trebuie o abordare individuală. De exemplu, eu ceea ce ține de domeniul pe care îl cunosc mai bine – sănătate și protecție socială – cred că este necesar. Sincer vă spun, fiindcă sunt domenii extrem de complexe, cu, un număr extrem de mare de beneficiari și a fost grăbită un pic chestia asta. Mai ales că noi am mai trecut printr-o experiență similară în timpul guvernării comuniste, când ei și-au dat seama și le-au divizat. În ceea ce ține de restul domeniilor, aici trebuie să fie aduse argumente, însă problema e că atunci când s-au comasat, s-au comasat numai ministerele. Vreau să vă zic că și aici e furt. Să știți că foarte multe proprietăți ale statului, ale ministerelor s-au pierdut în timpul comasării și trebuie un audit. Eu aștept, de exemplu, și opoziția care se mai pierde în mărunțișuri câteodată să facă acest lucru, să vadă ce a fost cu reforma asta, fiindcă sunt informații că nu-s chiar benefice pentru proprietatea statului aceste remanieri și mai apoi când le desfac se mai pierde încă câte ceva.”Europa Liberă: PD spune cu cărțile pe masă că-și dorește guvernarea și că din acest motiv au și început aceste negocieri pentru crearea unei coaliții majoritare în parlament, dar e tocmai timpul când PD-ul se divizează, se scindează.Vadim Pistrinciuc: „PD-ul, de fapt, majoritatea, sunt și acolo oameni buni, tineri, dar care-s ținuți pe tușă acolo, în colț, dar în mare parte tot leadership-ul, liderismul acesta al PD-ului este rezultatul celor 30 de ani de tranziție în Republica Moldova, care au creat această clasă care nu poate fără putere, o clasă aparte de populație care are nevoie de bani mulți și are nevoie de putere, are nevoie să se afle în umbra puterii. Știți, este o vorbă: „Dacă nu poți dărui lumină, împrăștie umbre”, iată, ei cu asta se ocupă tot timpul, „noi trebuie să fim la guvernare”. Ei au fost până acum la guvernare. Noi am ajuns de râsul găinilor cu justiția și cu toate. Și iată au să mai fie.”Europa Liberă: Unii din fruntașii Partidului Democrat spun că acordul de constituire a coaliției PSRM-PD va avea la bază acordul care a fost în timpul constituirii coaliției PSRM-ACUM.Se vede că guvernarea apără corupția, apară hoțiaVadim Pistrinciuc: „Am înțeles, dar asta nu schimbă situația. Dvs. înțelegeți că Dodon este gata să promită orice, el este gata să le promită europenilor că-i aduce pe ruși în NATO, dacă el o să aibă o șansă să fie reales? În asta n-o să creadă nimeni. Poziția Uniunii Europene este foarte simplă: acțiuni, rezultate și suport primit, dar nu să vii să spui că „noi suntem pro-europeni”, dar din alt punct de vedere să treneze toate investigațiile, să nu se întâmple nimic, oameni implicați. Parcă s-a început acolo o învălmășeală între judecători, dar repede s-a aplanat totul, iarăși citim în presă că se tranzacționează influența în justiție. Deci, asta se vede, se vede că guvernarea apără corupția, apară hoția. Și din păcate, nu-i de unde, fiindcă noi degrabă n-o să avem strictul elementar pentru sănătate, Doamne ferește, acum vedeți ce se întâmplă.”Europa Liberă: Dar în Occident PD-ul este creditat cu încredere ca o forță pro-UE?Vadim Pistrinciuc: „Are o imagine foarte proastă și, apropo, o chestie pe care noi o scăpăm din viața publică, eu am avut recent ocazia să comunic cu unii diplomați europeni și parlamentari europeni care ne spun că: „dar de ce la voi nu se discută despre uzurparea puterii inclusiv?”, pentru că acțiunile celea pentru ei sunt foarte mari. La noi nu știu cum așa, le-am trecut cu vederea. Și iarăși principialitatea dlui președinte, el în luna iunie îi învinuia pe cei pe care astăzi îi laudă de uzurparea puterii.”Europa Liberă: Stat captiv...Vadim Pistrinciuc: „Și el nu explică, el spune că „ei, s-a dus Plahotniuc”. Da, el s-a dus, hai să spunem minus unul, dar restul ce se întâmplă în țară? Eu totuși cred că în PD mai sunt oameni poate cel puțin raționali, dacă au și tăcut atunci cândva când a fost greu, astăzi, în ceasul cel dintâi, eu i-aș ruga să se gândească foarte bine la ce fac, fiindcă următoarea dată când oamenii o să-i ierte nu o să fie. Și această guvernare - așa cum ea este arogantă, foarte plină PR și de sine - o să intre într-o coliziune puternică cu societatea și o să fie...”Europa Liberă: Dar credeți că e adevărat că de acolo, din sânul Partidului Democrat, unii se gândesc să părăsească formațiunea?Vadim Pistrinciuc: „Păi am văzut că nu mai părăsesc, eu nu știu care este motivația lor, văd că ei au păreri distincte, dar nu se ceartă parcă natural, plâng... Nu-i prea înțeleg în chestia asta, dar pentru mine ar fi foarte straniu ca mulți deputați ai PD, care, cu toate păcatele lor, dar totuși parcă credeau în Europa, în chestia asta vestică să nu vadă capcana pe care le-o întinde Igor Dodon, fiindcă Igor Dodon după ce își pune planurile sale, el o să vrea să-i tragă acolo unde-i trebuie. Lui îi trebuie federalizarea, vreau să vă spun că federalizarea este în continuare un obiectiv în programul PSRM-ului, ei nu au schimbat asta, ea este acolo. Le trebuie foarte multe lucruri, privatizări cu bani rusești ș.a.m.d. Lucrurile astea o să se întâmple și o să-i atragă într-o chestie foarte gravă și dacă au un pic de rațiune și suflet, lasă-i să se mai gândească oleacă.”Europa Liberă: Dar dacă tabăra PD va mai fi părăsită eventual de alți deputați, atunci ar putea să fie și mai fragilă această alianță pe care vor s-o constituie PSRM-PD?Vadim Pistrinciuc: „Fragilitatea acestei alianțe este definitorie pentru ea, fiindcă ea este în contradicție cu ceea ce vrea societatea. Ați văzut ce potop s-a început…”Europa Liberă: Dar din moment ce există suficiente mandate pentru a constitui această majoritate, oricum, asta e legea?Vadim Pistrinciuc: „O să fie, o să vedem ce o să fie. Ce potop s-a început că au ieșit acolo o mână de veterani să protesteze. Eu ieri cu un coleg vorbeam, a plătit 2.800 de lei pentru încălzire în februarie și toate pomenile astea, fărâmiturile, 600 de lei ș.a.m.d. îs date pur și simplu oamenilor ca ei să stea acolo pe loc, dar ei mai departe să-și facă aranjamentele politice. Eu presupun că o să fie foarte mare…”Europa Liberă: Și dacă părăsesc Partidul Democrat și alți deputați, atunci totuși va deveni fragilă această alianță pe care vor s-o constituie?Vadim Pistrinciuc: „Ea este fragilă, fiindcă este pe minciună făcută și pe interese, inclusiv chiar pe un șantaj, eu consider, fiindcă am văzut unii politicieni chiar spun că, da, se operează cu anumite dosare. În momentul în care tu ai în presă, în ziare argumente, documente despre eventuale dosare ale principalelor actori și nimic nu se întâmplă, dar acești actori se duc la negocieri, eu ca un observator îmi fac concluzia că acolo nu se face totul în baza unei dorințe politice, dar în baza unor metode, să spunem așa, prin folosirea morcovului și a bâtei; bâta e dosarul și morcovul le mai dă acces la domeniile pe care ei le „mulgeau” și înainte.”Europa Liberă: Dar pe de altă parte, atât Igor Dodon, cât și unii fruntași ai PSRM acreditează ideea că cei care-și doresc cei mai mult alegeri parlamentare anticipate ar fi ACUM, cei din Partidul „Șor” și „Pro Moldova” lui Andrian Candu și-i pun pe toți în același coș.Vadim Pistrinciuc: „Uitați-vă, dl Dodon s-a încurcat în propriile minciuni, ieri a declarat că o să ia 60 de mandate la alegeri, dar pe urmă, azi declară sau alaltăieri a declarat deja că, nu, alegerile nu-s bune pentru țară ș.a.m.d. El s-a încurcat în ele, vă spun sincer, deci să dezlegi ceea ce spune el nu are niciun sens. Este un singur scop pe care îl are – să câștige cu orice preț aceste alegeri și în mod inevitabil el nu vrea alegeri corecte, a centralizat toată presa, iarăși se începe cu fake news-uri, înțelegem deja că liderii opoziției îs vinovați și de coronavirus, și de ce vrei pe lumea asta, bani băgați cu sacul, cadouri, resurse administrative ș.a.m.d. Asta-i tot. Vrea el să fugă de asta – trebuie să demonstreze, să iasă să spună: „Dragă presă, iaca ce facem noi pentru presă, iaca eu renunț la trei televiziuni, le las să fie independente”. El doar nu o să facă asta. Sau: „Dragi funcționari publici sau cine acolo sunt prin instituții, ia uitați-vă, datele statistice românești arată că contrabanda în România a crescut cu nu știu cât acolo, cu 30 la sută în ultimele două, trei luni de zile”. Ați văzut să se deranjeze primul ministru care-i profesionist, cineva să se ducă, să facă acolo gălăgie? Nu. Au tăcut, tac și…”Europa Liberă: Dvs. care scenarii credeți că sunt cele mai realiste: se constituie această alianță în parlament PSRM-PD și fac remanieri guvernamentale, se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, se ajunge cu bine la alegerile prezidențiale?Ei n-au învățat lecția că trebuie să facă un pas într-o parte sau să se linișteascăVadim Pistrinciuc: „În primul rând, această alianță nu are sens să fie discutată, ea a fost constituită încă în vară, în luna august. Acum noi asistăm la o parte ceremonială, la așternutul covorașului pe prag în ziua hramului, știți, iaca asta e. Doi: deși va avea numărul necesar de voturi, ea va fi o alianță instabilă, fiindcă va intra în coliziune și în contradicție puternică cu societatea și vom avea inclusiv parte de tulburări sociale și ele o să izbucnească oriunde, la o casă când se plătește factura sau în altă parte. Trei: toți actorii acestei alianțe scapă un lucru foarte important, ei sunt extrem de vulnerabili, despre ei s-a scris, s-au zis foarte multe lucruri, ei n-au învățat lecția că trebuie să facă un pas într-o parte sau să se liniștească, ceea ce înseamnă că ei o să fie ținta mai multor acțiuni sociale de aici, dar nu doar, acum ei tot timpul rămân ținta justiției, în lipsa unei justiții într-adevăr pro-active și independente este ceea ce este. Patru: eu totuși cred că ei o să piardă din simplul motiv că nu au luat în considerare cele trei puncte pe care le-am spus înainte.”Europa Liberă: Și alegerile parlamentare anticipate pot fi declanșate?Vadim Pistrinciuc: „Până la urmă, în juridică trebuie să ne uităm în proceduri, nu-i atât de simplu acum, dar eu cred că aceste alegeri anticipate o să aibă loc atunci când această guvernare Dodon se va convinge de faptul că nu are sprijin popular. Va pleca singură.”Europa Liberă: Unii mai spun că s-ar putea să se ajungă din nou la alegerea președintelui în parlament. Cât de plauzibil ar fi acest scenariu?Vadim Pistrinciuc: „Nu mă miră chestia asta, nu mă miră, fiindcă el spune că nu vrea chestia asta, dar nu mă va mira dacă o să vrea s-o facă, pe mine nu o să mă mire absolut niciun lucru.”Europa Liberă: Dar e cu putință acest lucru?Vadim Pistrinciuc: „Juridic nu este cu putință, dar să vedem, să vedem ce o să se întâmple. Dorința lor de a rămâne la guvernare este nesăbuită, extrem de mare și când ai așa dorință și atâția bani, inclusiv reprezinți interesele Federației Ruse, evident că lucrurile pot fi schimbate, deși, cred că este destul de complicat.”