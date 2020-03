Prognoza meteo: Cer variabil și temperaturi de până la 17 grade Celsius

18:40

Un nou model purist de la legendarul producător britanic Morgan urma să fie prezentat şi la ediţia din acest an a Salonului Auto Internaţional de la Geneva, însă pentru că s-a anulat nu a avut de a ales şi l-a arătat lumii online. Noua generaţie Morgan Plus Four a fost dezvăluită la fabrica din Malvern, Marea Britanie.