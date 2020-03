Astăzi, în Moldova și în lume

08:10

Partidul Socialiștilor a anunțat miercuri, 4 martie, că începe negocieri pentru crearea unei coaliții de guvernare cu Partidul Democrat. În acest moment, teoretic, guvernul instalat de președintele Igor Dodon în noiembrie 2019 este unul minoritar, de tehnocrați, susținut de socialiști și tacit, de Partidul Democrat. Care însă a pierdut recent mai mulți deputați, odată cu plecarea lui Andrian Candu, alături de alți șapte colegi. Tocmai în semn de protest, susțin ei, față de apropiere excesivă a democraților de Partidul Socialiștilor.Europa Liberă a stat de vorbă miercuri, 4 martie, cu Andrian Candu, fost vicepreședinte PD, în curs acum de a forma un nou partid, „Pro-Moldova”.Europa Liberă: Acțiunile din ultimele luni au fost destul de contradictorii. Mai întâi, Dvs. ați votat - alături de tot PD-ul - un guvern socialist, ulterior, v-ați amintit că sunteți pro-occidental, ați plecat din PD, acuzând acest partid că s-a aliat cu pro-rușii lui Igor Dodon. Cum se explică?Andrian Candu: „Eu nu aș spune că sunt acțiuni contradictorii, luând în considerare consecutivitatea și contextul politic din acea perioadă. Am susținut Guvernul Chicu nu ca și un guvern socialist, dar am susținut Guvernul Chicu ca un guvern unde sunt reprezentanții sau miniștrii, în primul rând, mai puțin afiliați politic, o parte din ei au muncit alături de echipa Partidului Democrat în guvernul precedent, în Guvernul Filip...”Europa Liberă: Dar o mai mare parte au fost consilierii dlui Dodon. Ați votat pentru un guvern compus din consilierii dlui Dodon. În mare parte sunt totuși profesioniști, nu consilieri, chiar dacă au fost și consilierii președintelui Dodon pentru o anumită perioadă de timp.Andrian Candu: „Vă contrazic puțin. În mare parte sunt totuși profesioniști, nu consilieri, chiar dacă au fost și consilierii președintelui Dodon pentru o anumită perioadă de timp. Acum, după trei luni de zile sau mai mult de trei luni de zile de guvernare a acestui guvern, vedem și multe eșecuri ale acestei guvernări, pe care cu siguranță o să încercăm să le taxăm, criticându-le și aducând-le în vizorul public. În acea perioadă, luând în considerare pragul în care noi ne aflam, fiind vorba de pragul de iarnă, luând în considerare că nu era buget, că nu era politica bugetar-fiscală, erau subiecte legate de securitatea energetică, nici astăzi nu regret că mi-am dat votul atunci pentru Guvernul Chicu.Însă poziționarea ulterioară a Partidului Democrat, în această perioadă de trei luni de zile în care s-a plasat într-o zonă de amorțire și de inactivitate, și într-un fel de zonă de confort, de inacțiune m-a determinat pe mine și pe câțiva colegi din echipa Partidului Democrat să încercăm să schimbăm lucrurile pe interior, aducând mai multă determinare și încercând cumva să fim mai determinați în sensul că decidem dacă suntem în guvernare, atunci să ne asumăm această guvernare și acțiunile să fie foarte determinate de asumare sau, dacă suntem în opoziție, să fim în opoziție dură, constructivă, dar opoziție. Nu poți să stai cumva într-o perioadă inactivă, fiindcă partidul pierde.” Europa Liberă: Dar ați stat trei luni, ați stat împreună cu tot PD-ul?Andrian Candu: „Am încercat, începând de la sfârșit de noiembrie – început de decembrie, să creăm un alt val de rezistență și de determinare în echipa Partidului Democrat. Când am văzut că lucrurile sunt imposibile, adică nu poți să le schimbi, atunci am decis să plecăm.”Europa Liberă: Dle Candu, înainte de a vota Guvernul Chicu, tot cu voturile dvs. a fost dat jos un guvern, Guvernul Maiei Sandu, care încerca să descurajeze corupția, care încerca să reformeze statul în Republica Moldova, un guvern care era văzut ca pro-occidental. Straniu comportament pro-occidental pentru Dvs. care ați votat pentru destituirea acestui guvern. A fi pro-occidental, nu înseamnă a se adopta un slogan pro-occidental, dar a acționa în așa fel, încât să livreze rezultate oamenilor.Andrian Candu: „A fi pro-occidental, nu înseamnă a se adopta un slogan pro-occidental, dar a acționa în așa fel, încât să livreze rezultate oamenilor. Și dacă e să privim în realitate și dacă eu v-aș întreba - și nu ar fi o întrebarea retorică -, dacă eu v-aș întreba: Guvernul Maiei Sandu din luna iunie până în noiembrie ce a livrat cetățenilor Republicii Moldova?”Europa Liberă: Europenii zic că a livrat ceva. Andrian Candu: „Europenii... Dar cetățenii Republicii Moldova trăiesc mai bine? Și dați-mi voie să vă dau câteva exemple: au existat proiecte și programe, inclusiv sociale sau economice lansate sau desfășurate de echipa Partidului Democrat în precedenta guvernare care aduceau beneficii cetățenilor și aceste proiecte au fost stopate. Și aici vorbim și despre „Un doctor pentru tine”, vorbim și despre „Prima casă”, care a fost complet răsturnat, aici vorbim și despre proiecte de infrastructură, vorbim despre neimpozitarea tichetelor de masă, vorbim despre proiectul „Arena Chișinău”, vorbim de multe proiecte în care chiar a existat o dedicație și în final aduceau și trebuiau să aducă mai multe rezultate pentru cetățeni. Toate aceste proiecte au fost oprite, anulate și nimic nou nu a fost pornit.Atunci când criticam Guvernul Maiei Sandu, menționam câteva chestiuni: face bine Guvernul Maiei Sandu ceea ce face și ce s-a pornit să facă ca reformă pe justiție și asigurarea independenței justiției și noi suntem de acord, însă face foarte rău sau nu face deloc pe domeniul economic, pe domeniul social, pe tot ceea ce înseamnă fiscalitate și buget și pentru aceasta noi criticam și, dacă vă aduceți aminte, am făcut câteva tentative să chemăm la dialog ministrul economiei, cu ministrul finanțelor am avut dezbateri dure în plenul parlamentului, am făcut acea moțiune de cenzură pe domeniul economic și social.Era foarte multă nemulțumire exprimată de noi și noi așteptam ca Guvernul Maiei Sandu să asculte și opoziția.Deci, era foarte multă nemulțumire exprimată de noi și noi așteptam ca Guvernul Maiei Sandu să asculte și opoziția, să intre într-un dialog, fiindcă nu a fost intenția noastră să dăm un guvern jos. Și atunci când am elaborat acea moțiune de cenzură, inițial am făcut moțiuni simple pentru Ministerul Economiei sau pentru altele, am așteptat un dialog și o posibilitate de a comunica cu Guvernul Maiei Sandu pentru a întoarce lucrurile spre o direcție bună din punctul de vedere al rezultatelor pentru cetățeni.”Europa Liberă: Dar Occidentul zice că a făcut bine, pentru că i-a deschis toate finanțările, începând cu FMI și terminând cu Uniunea Europeană, toate lucrurile...Andrian Candu: „Dar oare un guvern, Guvernul Republicii Moldova poate ieși în fața cetățenilor cu o singură laudă legată de obținerea unor credite? Cetățeanul Republicii Moldova doarme mai liniștit și a doua zi se trezește cu o perspectivă mai bună a vieții sale, dacă știe doar că Guvernul Republicii Moldova lucrează pentru el prin a se împrumuta și atât? Vreau să vă readuc aminte, cu toată critica mea actuală față de colegii din Partidul Democrat, dar Guvernul Filip, susținut de Partidul Democrat și tot potențialul uman pe care l-a avut echipa Partidului Democrat, a realizat multe chestiuni fără finanțare externă. Deci, pur și simplu să obții finanțare externă și să te lauzi cu ea ca o reușită mare a unui guvern nu este destul.”Europa Liberă: Ciudat totuși pro-occidentalism văd eu la Dvs. De aici criticați Occidentul și de aici vă declarați pro-occidental?Andrian Candu: „Ca să nu mă înțelegeți greșit. A aduce bani din partea Occidentului nu este rău, nu am spus că este rău.”Europa Liberă: Occidentul nu dă degeaba banii, dă pentru niște reforme și dacă îi dă, înseamnă că e mulțumit.Andrian Candu: „Eu le știu foarte bine, fiindcă am avut și noi planuri de acțiuni, de lucru cu Uniunea Europeană. Dacă vă aduceți aminte, am fost plenar chiar implicat în colaborarea cu Fondul Monetar Internațional, chiar dacă pe dimensiunea parlamentului, foarte multe legi au fost elaborate pentru a respecta condiționalitățile impuse de Fondul Monetar și, de fapt, cu Fondul Monetar am avut o colaborare foarte bună. Dar nu pui accentul doar pe finanțare și pentru a arăta bine față de Occident. Până la urmă, cetățeanul Republicii Moldova trebuie să fie cel care beneficiază inclusiv de acești bani.Repet, Guvernul Maiei Sandu a avut câteva porniri bune. Și aici mă refer, în primul rând, la justiție. A făcut bine ce a făcut legat de anumite scheme de corupție, deși eu până astăzi așa și nu am văzut acele scheme de 300 de milioane de care spuneau ei că lunar o să reușească să le oprească din tot felul de întreprinderi. Aș fi vrut să văd acest rezultat că până la urmă n-am reușit să discutăm cu acel ministru al economiei, de aia l-am și invitat atunci pe dl Brînzan de câteva ori în parlament. Rămân foarte multe nereușite ale Guvernului Maiei Sandu, cu regret.”Europa Liberă: Deci, înțeleg de aici că nu regretați că ați ajutat socialiștii să dea jos un guvern pro-occidental, asta înțeleg?Andrian Candu: „Dvs. puneți întrebarea în felul în care așteptați un răspuns pe care nu vreau să vi-l dau. Nu puneți guvern pro-occidental alături doar de un guvern care a fost dat jos de echipa Partidului Democrat. Ceea ce se întâmplă astăzi este foarte rău, deoarece astăzi de echipa Partidului Democrat nu face altceva decât să devină o anexă a socialiștilor. Consider că erau motive și argumente bune care au stat în picioare atunci când noi am votat demisia Guvernului Maiei Sandu, consider că au existat anumite motive pe moment și în acel context de a vota Guvernul Chicu, dar lucrurile s-au schimbat în trei luni de zile. Partidul Democrat, cu regret, s-a schimbat, contextul politic, cu regret, s-a schimbat și lucrul cel mai important – situația economică și socială din țară la fel este într-o degradare și nu este într-un progres. Cu regret, nu s-a îmbunătățit viața cetățeanului din noiembrie până în prezent.”Europa Liberă: Ați spus că veți sprijini nouă moțiune împotriva dlui Ciocoi, nu greșesc?Andrian Candu: „Da.”Europa Liberă: Dvs. nu știați cine este ministrul de externe în Guvernul Chicu atunci când l-ați votat, nu știați că dl Ciocoi a fost consilierul dlui Dodon, optează împreună cu dl Dodon pentru ca Armata a 14-a să rămână în Transnistria, pentru că nici nu-i armată, zice dl Dodon, stă acolo și apără niște muniții, că optează pentru neutralitate permanentă, că optează pentru această politică echilibrată între Est și Vest, nu știați asta?Andrian Candu: „Știam că dl Ciocoi are o foarte bună experiență ca diplomat care a fost, apropo, și ambasador al Republicii Moldova la Berlin. A fost un ambasador, consider bun, deși foarte scurtă perioadă, în China, la Beijing. Nu a reușit să se remarce, într-un fel, pentru că perioada a fost scurtă și în Statele Unite ale Americii. Deci, este un diplomat de carieră și m-aș fi așteptat ca acest diplomat de carieră, care este ministrul actual de externe, să promoveze politica externă și să execute programul guvernului pe dimensiunea politicii externe și să nu intre în polemici, mai ales cu societatea, legate de istoria Republicii Moldova și, mai ales, de istoria tragică pe care am avut-o noi în 1992 cu acest conflict de pe Nistru. În momentul în care d-lui a pus viziunea sa politică mai presus decât competențele sale funcționale, din momentul acela d-lui nu mai merită să fie ministru de externe.”Europa Liberă: V-a șocat ce a spus d-lui?Andrian Candu: „Sigur că da!” Europa Liberă: Dar de ce v-a șocat, dacă dl Dodon spune asta și el îi ministru în guvernul numit de dl Dodon și democrații Dvs.?Andrian Candu: „Fiindcă așa, cum am menționat, Guvernul Chicu a fost susținut prin votul meu pentru profesionalismul unor miniștri sau majoritatea miniștrilor. În cazul în care acești miniștri uită de caracteristicile sau atribuțiile lor, sau menirea lor profesională și deja se avântă în discuții și polemici, inclusiv cu societatea, aducând prejudicii morale societății, mai ales veteranilor care au luptat și familiilor lor care au suferit, deja nu mai merită să fie miniștri.”Europa Liberă: Dvs. ați privit acea conferință? Ce v-ați așteptat să răspundă dl Ciocoi, când a fost întrebat despre armata rusă?Andrian Candu: „În primul rând, nu este în competența ministrului de externe să discute despre istorie.”Europa Liberă: Deci, ați fi așteptat ca el să evite răspunsul?Andrian Candu: „În primul rând, nu trebuia să intre în astfel de discuții, mai ales că Ministerul de Externe ca și instituție a fost promotorul, împreună cu Guvernul Republicii Moldova și cu autoritățile, toate autoritățile Republicii Moldova, inclusiv parlamentul, în acea promovare a Rezoluției ONU din 2018 legată de retragerea armatei staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Deci a fost un efort diplomatic și eu mă așteptam ca ministrul actual de externe să continue cu aceeași energie și cu aceeași determinare politica statului Republica Moldova și să ceară retragerea trupelor. Sigur că da.”Europa Liberă: Cum să facă asta, dacă are un șef, cel care i-a semnat decretul? Andrian Candu: „Șeful lui e prim-ministrul Republicii Moldova și nu este președintele țării.”Europa Liberă: Să vă întreb altceva: la ce ar folosi acum votul Dvs. pentru demiterea dlui Ciocoi?Andrian Candu: „La ce ar folosi?”Europa Liberă: Eu zic că la nimic. Andrian Candu: „Dacă Parlamentul Republicii Moldova reușește să voteze această moțiune, da, juridic ea nu are efecte, dar politic ea are un efect foarte important. Nu prea văd cum acest ministru, dacă primește un vot de neîncredere din partea parlamentului mai rămâne ministru.”Europa Liberă: Dar nu puteți să votați, că n-aveți voturi suficiente.Andrian Candu: „Eu sper foarte mult că colegii, inclusiv din Partidul Democrat, vor vota această moțiune, fiindcă în echipa Partidului Democrat există înțelegerea că a făcut o gafă foarte mare.”Europa Liberă: Cum ar putea, dacă ei negociază acum crearea unei coaliții cu socialiștii? Cum ar putea?Andrian Candu: „Să-i întrebăm pe ei. Eu sper foarte mult că în ceasul al 12-lea se vor trezi la realitate și vor înțelege ce greșeală fac, dacă nu votează.”Europa Liberă: Eu totuși zic că voturile dvs. nu ajută la nimic. Dacă va fi dat jos Ciocoi, va fi dat nu prin voturile dvs. Andrian Candu: „Dar vorba ceea: „Încercarea moarte n-are”, pe de o parte, în al doilea rând, eu și echipa din care fac parte și care susținem în totalitate această moțiune considerăm că trebuie să ne manifestăm și să ne exprimăm politic prin retragerea încrederii față de ministrul Ciocoi pentru gafa pe care a făcut-o.” Europa Liberă: Dl Ciocoi ar putea pleca și în urma unei remanieri guvernamentale.Andrian Candu: „Probabil, luând în considerare negocierile care se fac în ultimele ore mai ales între socialiști și democrați, probabil că vor fi anumite remanieri.”Europa Liberă: Cât de avansate știți Dvs. că sunt? ... până la sărbătorile de Paști ar trebui să aibă loc formalizarea acestei coaliții și intrarea democraților oficial la guvernare.Andrian Candu: „În cazul în care astăzi deja au loc sau sunt organizate ședințele consiliilor naționale ale celor două partide, este, de fapt, o chestiune de timp...”Europa Liberă: Se zvonește că luni ar putea fi remanierea guvernamentală.Andrian Candu: „Că luni, că marți, că săptămâna viitoare sau peste o săptămână, din informațiile care circulă sau zvonurile care circulă pe culoarele puterii, până la sărbătorile de Paști ar trebui să aibă loc formalizarea acestei coaliții și intrarea democraților oficial la guvernare.”Europa Liberă: Și dl Ciocoi pleacă, nu? E una din insistențele dlui Filip.Andrian Candu: „Nu cunosc care sunt detaliile acestei inversări...”Europa Liberă: Zvonurile arată că cel care l-ar putea înlocui ar fi dl Galbur. Andrian Candu: „Probabil, da. Dl Galbur este la ora actuală consilierul pe politica externă a dlui Filip. Ministerul de Externe este un minister important într-o guvernare, dacă și-o asumă mai ales ca portofoliu democrații, tot cei-i posibil, da, acest zvon...”Europa Liberă: Eu înțeleg corect că dl Ciocoi și așa pleacă sau cel mai probabil pleacă? Andrian Candu: „Da, dar numai că e una să pleci din cauza unei remanieri și să pleci tot timpul ca un eșec și alta e să pleci cu demnitate. Și i-aș recomanda s-o facă înainte de remaniere, fiindcă oricum nu mai pierde nimic, dacă spuneți că o să aibă loc o remaniere, dar măcar iese cu demnitate din gafa pe care a făcut-o.”Europa Liberă: „Partidul Democrat a ales să stea confortabil și liniștit sub aripa președintelui pro-rus”, spuneți Dvs., dar fostul Dvs. coleg Pavel Filip vă spune: „Nu vă ascundeți după valori pro-europene, pro-occidentale, ieșiți în fața oamenilor și spuneți că în spatele dvs. stau Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.” Dl Plahotniuc s-a retras din politică și nu va mai reveni în politica din Republica Moldova, nu are niciun interes în vreun proiect politic.Andrian Candu: „În primul rând, dl Filip poate să spună orice și poate să speculeze orice. Și dl Filip ar trebui, în primul și în primul rând, să se intereseze de treburile interne ale partidului. Și d-lui, ca lider al unei echipe, ar trebui să-și pună o mare întrebare: de ce a preluat echipa Partidului Democrat cu 30 de mandate, dar la ora actuală are doar 22 de colegi în parlament, fiindcă, în primul rând, este un eșec al unui lider care n-a reușit să-și mențină echipa? În al doilea rând, am menționat-o, am spus-o și am s-o repet de fiecare dată: dl Plahotniuc s-a retras din politică și nu va mai reveni în politica din Republica Moldova, nu are niciun interes în vreun proiect politic. Eu am avut doar o discuție cu d-lui să-l anunț că ies împreună cu câțiva colegi, fiindcă am considerat-o pur uman din punctul de vedere al moralității. Și atât.”Europa Liberă: Da, dar această decizie a Dvs. a venit, într-adevăr, după o vizită foarte stranie în Israel, după o întâlnire foarte stranie cu un om de afaceri care a vrut la un moment dat să cumpere de la Ilan Șor aeroportul... Andrian Candu: „...care l-a cumpărat.”Europa Liberă: A vrut, din ce s-a știut public. Nu știu, poate știți Dvs. mai multe. Legătura cu Șor pare evidentă, de legătura cu dl Plahotniuc nu mai zic, pentru că sunteți finul d-lui și continuați să comunicați.Andrian Candu: „Sigur, poți să faci speculații de oricare vrei, poți să etichetezi proiectele cum vrei, să-i aduci beneficii sau să-i aduci prejudicii, cert este că dl Plahotniuc la ora actuală, pe care eu foarte mult îl stimez și îl voi stima, fiindcă e o chestiune și de moralitate și de afinitate și consider că d-lui a fost un lider important și de țară, și la nivelul politicii din Republica Moldova, și un om în continuare de succes. Însă d-lui n-are niciun interes să se implice și nici eu n-am niciun interes ca d-lui să se implice în politica din Republica Moldova și, mai ales, pentru acest proiect.” Europa Liberă: Dar poza ceea cum a apărut?Andrian Candu: „Doi: pe dl Rothschild îl cunosc de foarte mult timp. Eu m-am văzut cu d-lui în multe alte locații din lume...”Europa Liberă: Dar n-au apărut poze în public, iar acea poză care a apărut cumva v-a pus în situația să explicați acum, inclusiv în acest studio, ce ați căutat la acea întâlnire?Andrian Candu: „La acea întâlnire pe care am avut la invitația d-lui, a fost o vizită privată, de discuții cu d-lui, el este o persoană care călătorește foarte des și unul din punctele de reședință a d-lui este Israelul, în general, și Ierusalimul...”Europa Liberă: Prin coincidență, locul...Andrian Candu: „N-are nicio coincidență, că astăzi Șor este în Israel, nu-i în Israel; Israel ca țară e atât de important pentru lume și poți să faci afilieri cu oricine altcineva. În al doilea rând, dl Rothschild are interes pentru regiunea în care se află Republica Moldova nu de ieri, nu de alaltăieri și nu doar mâine. D-lui a vizitat pentru prima dată Republica Moldova în 1995, are foarte multe afaceri în regiune, în România, în Ucraina; în Republica Moldova a încercat de câteva ori și va mai încerca, mai are în continuare planuri economice pentru Republica Moldova și deoarece eu sunt în domeniul economic și am fost în domeniul consultanței de afaceri d-lui câteodată chiar mă mai sună și mă întreabă unele chestiuni, ca un sfat.”Europa Liberă: Dar dl Sîrbu?Andrian Candu: „Și d-lui a făcut o invitație: „Andrian, dacă vrei să ne vedem înainte de sărbătorile de iarnă, voi fi în Israel, până atunci sunt în cutare, cutare, cutare locație, unde este mai greu să ne vedem. Dacă vrei, vino cu câțiva colegi de-ai tăi și hai să discutăm și despre situația din țară”, dar vreau să spun și, apropo, atunci deja știam, înainte de vizita din Israel, știam că d-lui se va retrage din proiectul aeroport din cauza mai multor chestiuni, inclusiv politizarea excesivă a subiectului și n-are nicio legătură. D-lui nu finanțează acest proiect, nici nu are dreptul să finanțeze astfel de proiecte.”Europa Liberă: Dar ziceați mai devreme că l-a cumpărat și pe urmă l-a vândut sau ce a făcut?Andrian Candu: „Eu vorbesc de proiectul politic, vorbesc de Pro Moldova. Ceea ce ține de aeroport și de alte proiecte economice pe care le are, interesele sunt sau nu sunt, d-lui o să decidă singur.”Europa Liberă: În contextul în care ziceam că a vrut să cumpere aeroportul de la Șor, Dvs. ați zic că l-a procurat. De asta vă întreb.Andrian Candu: „El l-a procurat la începutul verii și la sfârșitul lunii noiembrie d-lui a renunțat la aeroport și l-a vândut.”Europa Liberă: Dar dl Filip zice că v-ați întâlnit acolo și cu Șor.Andrian Candu: „Nu este adevărat, nu l-am întâlnit și eu, dacă nu greșesc...”Europa Liberă: „Mie mi-a fost clar că se începe un joc coordonat din exteriorul țării și dl Candu a recunoscut că a vorbit cu dl Plahotniuc, de Șor nici nu o să spună”, a spus Pavel Filip.Andrian Candu: „Dar dl Pavel Filip nu a vorbit cu dl Plahotniuc? D-lui nu mai comunică?”Europa Liberă: Nu, se referea strict la această situație.Andrian Candu: „Sigur că eu am vorbit cu dl Plahotniuc în luna august - începutul lunii septembrie pe probleme politice și ultima dată când am vorbit cu d-lui a fost înainte de a ieși din Partidul Democrat și l-am anunțat că ies din echipa Partidului Democrat și care sunt motivele. În rest, sunt doar speculații pe care dl Filip le face pentru a-și acoperi eșecurile de a menține o echipă bună în echipa Partidului Democrat.”Europa Liberă: Apropo, spuneați atunci când ați anunțat decizia că nu trântiți ușa, că admiteți ulterioare cooperări. Acum le mai admiteți cu dl Filip și cu alții?Andrian Candu: „În politică am învățat că niciodată să nu spui cuvântul „niciodată” și, când am spus că admit anumite cooperări, la fel cum dacă un an în urmă m-ați fi întrebat despre o colaborare cu cei din Blocul ACUM, la fel nu aș fi putut s-o ignor completamente sau s-o neg. Politicul și viața demonstrează că poți să revii la anumite discuții, dar asta nu înseamnă să faci iarăși o echipă comună, în sens de o singură identitate, un singur partid.”Europa Liberă: Voiam să văd cât de supărat sunteți pe aceste declarații ale dlui Filip.Andrian Candu: „Nu sunt deloc supărat și mai puțin mă interesează, mai puțin mă interesează la ora actuală să dau replică sau să încerc să demonstrez ceva ceea ce se bazează doar pe cuvinte. Timpul și acțiunile noastre vor demonstra contrariul și eu cu echipa actuală, echipa Pro Moldova, care este mai mult parlamentară la ora actuală decât o formațiune politică adevărată, suntem pe cale de a porni procesele de înregistrare a formațiunii politice. Sunt proceduri legale și mult efort care trebuie depus și de asta acum ne ocupăm, iar a da răspunsuri la unele acuzații o să ne pierdem și ca timp și ne vom consuma degeaba.”Europa Liberă: Într-o emisiune recentă ați spus, dacă nu greșesc la ProTV, că „decizia Departamentului de Stat american în raport cu Vlad Plahotniuc nu prea ar însemna nimic, sunt departe de a înțelege sistemul juridic și politic din SUA, înțeleg că această declarație este mai mult una politică, nu are efecte juridice, a tot ceea ce înseamnă ședere în SUA, are efect pentru viză dacă vrei să intri, dar d-lui deja îi acolo”. Eu zic că din nou vă contraziceți, ziceți că nu cunoașteți sistemul juridic american, iar de aici ziceți că nu are prea mare valoare această constatare, dar cei care cunosc cum funcționează, cei care știu cum funcționează acest sistem imigrațional spun că, dacă să admitem că dl Plahotniuc este acolo, se va afla doar în momentul când va exista o cerere oficială de extrădare și atunci autoritățile americane vor fi nevoite să răspundă dacă este acolo sau nu, iar nu este expulzat, s-ar putea să nu fie expulzat deocamdată, pentru că avocații d-lui s-ar putea să fi accesat acest program, să-l declare persecutat politic și ar fi putut cere azil politic în SUA. Și atunci se blochează orice tentativă de expulzare.Andrian Candu: „Eu am să vă repet ceea ce am menționat și la televiziunea pe care ați menționat-o Dvs.: nu sunt specialist în domeniul sistemului de drept american, dar din câte înțeleg și din spusele unor avocați care se ocupă de mai multe subiecte înțeleg că declarația făcută de secretarul de stat are mai mult un context și un efect politic și a fost făcută doar ca și răspuns la solicitările care veneau din partea Guvernului Republicii Moldova și autorităților politice ale Republicii Moldova pe dimensiunea bilaterală Republica Moldova – Statele Unite ale Americii. Nu are efect juridic, din spusele avocaților cu care am discutat, pentru șederea d-lui și statutul juridic pe care îl are în Statele Unite ale Americii. La asta m-am referit și asta am și spus-o, nu sunt eu avocat, specialist în domeniul sistemului de drept american ca să mă expun cu certitudine cum stau lucrurile, v-am spus viziunea mea și din ceea ce m-am consultat cu avocații.”Europa Liberă: Dar d-lui în mod sigur e în Statele Unite?Andrian Candu: „Dar pentru cineva e o surpriză? Am spus-o de mai mult timp că eu cunosc că d-lui e în Statele Unite ale Americii și eu cred că și autoritățile…”Europa Liberă: Dar nu cunoașteți, avocații au depus, iată, au accesat acest program de declarare a persecuțiilor politice?Andrian Candu: „Nu cunosc, avocații au niște reguli foarte stricte, se numește în limba engleză privileged relationship, ceea ce înseamnă că nu pot discuta cazul clientului sau despre client cu oricine altcineva, fie și rudă, fie și prieten, oricine altcineva, există o relație avocat-client care nu poate fi încălcată.”Europa Liberă: Dl Dodon a declarat recent că e o chestiune de câteva zile să fie cerută extrădarea dlui Plahotniuc Statelor Unite. Credeți?Andrian Candu: „Dar dl Dodon se ocupă de extrădări?”Europa Liberă: Va cere, instituțiile vor cere. Da, e o întrebare… Andrian Candu: „Păi, întrebarea mea este: dl Dodon se ocupă deja și de extrădări?”Europa Liberă: Îl întrebăm pe dl Dodon, dar… Andrian Candu: „Atunci, în general, probabil statul a fost recapturat, ca să folosim aceleași terminologii folosite anii trecuți de dl Dodon. Dacă dl Dodon se ocupă deja și cu extrădări, atunci avem foarte multe să...”Europa Liberă: Dar va urma o cerere de asta din partea instituțiilor?Andrian Candu: „Întrebați instituțiile respective.”Europa Liberă: Dați-mi voie să vă descriu o ipoteză pe care am auzit-o de la mai mulți observatori, dle Candu. Și ipoteza lor este că totul, inclusiv scindarea PD, ar avea legătură tocmai cu dl Vlad Plahotniuc, că ar putea, cum altfel d-lui ar putea, iată, prin avocați demonstra în Statele Unite că e în pericol, că merită să fie protejat, dacă în Moldova n-ar fi o guvernare socialistă, dar fără oamenii cei mai apropiați ai dlui Plahotniuc în această guvernare, a Dvs., a dlui Sîrbu, a dlui Cebotari, mai știu eu, ș.a. și că totul, de fapt, este despre asta, ca dl Vlad Plahotniuc să poată obține, eventual, azil politic în SUA, iar dacă nu, când va cere azil în orice alt stat european, să o poată face?Andrian Candu: „Prea complicate sunt teoriile conspirative, lucrurile sunt mult mai simple.”Europa Liberă: Să vă mai explic o dată?Andrian Candu: „Eu încerc să înțeleg motivele…”Europa Liberă: Ați înțeles, nu?Andrian Candu: „Nu prea înțeleg argumentele care sunt expuse. De ce ar avea dl Plahotniuc nevoie de un proiect politic pentru a se victimiza și persecuta fiind politic?”Europa Liberă: Aici poate Dvs. mai mult ați avea nevoie ca să nu… D-lui [Plahotniuc] este persecutat de Federația Rusă, în primul rând, de acele dosare ilegale și abuzive făcute de Federația Rusă.”Andrian Candu: „D-lui este persecutat de Federația Rusă, în primul rând, de acele dosare ilegale și abuzive făcute de Federația Rusă.”Europa Liberă: Continuă să fie persecutat?Andrian Candu: „Da, sigur, sigur că da. Păi, noi numai urmărim procesele penale în presă, nu le mai descrie presa, dar eu bănuiesc că sunt acele dosare în vigoare în Federația Rusă legate de diverse cazuri și eu cred că persecuția vine, în primul rând, de acolo.În al doilea rând, dacă noi toți îl cunoaștem pe dl Plahotniuc ca fiind o persoană foarte puternică și neordinară din punctul de vedere al deciziilor și din punctul de vedere al acțiunilor, este foarte bun în a avea previziuni și a face o anumită strategie, dacă dl Plahotniuc ar fi vrut să se implice în tot ceea ce înseamnă politica din Republica Moldova, o făcea atunci încă din vară, fără să renunțe absolut la tot ceea ce înseamnă viața politică și să se detașeze completamente. Și probabil, dacă se implica, astăzi am fi trăit alte fenomene politice decât le trăim noi astăzi, fiindcă este o persoană prea puternică ca să lase doar procesele de la sine, fără să le controleze, dacă vrea să le controleze. Iată de ce totul atât de frumos sună doar din punct de vedere conspirativ și al unor speculații.La ora actuală există, inclusiv astăzi, în Partidul Democrat există o rezistență și există o altă opinie cu privire la faptul că Partidul Democrat merge într-o direcție greșită astăzi și eu personal consider la fel. Am încercat să schimb această direcție, am încercat să conving colegii și să influențez această direcție să nu meargă anume așa cum merge, în coaliție cu Partidul Socialiștilor, mai mult ca o anexă a acestei guvernări, favorizându-l pe dl Dodon la prezidențiale, favorizând această guvernare pro-Dodon la prezidențiale, fără mecanisme clare de a livra cetățenilor soluții pentru viața lor de zi cu zi.”Europa Liberă: Ați știut toate aceste lucruri atunci când ați fost alături de PSRM, ați știut? A fost o forță, a fost o administrare, a avut o viziune, a știut să se impună, a știut să ia decizii curajoase și acțiuni curajoase să fie implementate.Andrian Candu: „Păi, toate lucrurile acestea în aceste trei luni de zile am încercat să le schimb, ceea ce, cu regret, n-am reușit. Am mai mulți susținători, inclusiv astăzi în Partidul Democrat sunt cumva susținători ai ideilor promovate de grupul Candu și de aceea am decis să plecăm din echipa Partidului Democrat. Eu nu mai vreau să fiu atașat acțiunilor pe care astăzi le face Partidul Democrat, eu am o altă viziune, cred că altfel trebuie făcută politica, consider că, cu regret, Partidul Democrat astăzi nu mai este ceea ce a fost. Îmi pare rău că vorbim astăzi foarte mult anume de Partidul Democrat, dar ceea ce reprezentă astăzi Partidul Democrat nu mă mai reprezintă pe mine. A fost o forță, a fost o administrare, a avut o viziune, a știut să se impună, a știut să ia decizii curajoase și acțiuni curajoase să fie implementate.” Europa Liberă: Vorbiți așa de parcă toată lumea a uitat că inclusiv acest partid în perioada la care Dvs. vă referiți era asociat cu capturarea statului.Andrian Candu: „A făcut și greșeli… Eu am o altă teorie în privința capturării și dați-mi voie să nu fiu de acord cu tot ceea ce înseamnă capturarea statului. La ora actuală, cineva a capturat instituțiile și are o mult mai mare putere decât a avut-o Partidul Democrat sau Plahotniuc anterior. Uitați-vă numai pe piața media ce se întâmplă, uitați-vă la domeniul administrativ ce se întâmplă. Astăzi, echipa președintelui Dodon, dacă-i să luăm socialiștii și echipa partidului Dodon controlează media cu n-a controlat-o nimeni în istorie, are instrumente administrative la nivel de parlament, guvern, administrație publică locală, Primăria Chișinău, Consiliul municipal Chișinău și multe-multe alte instrumente, instrumente financiare, instrumente de creare a opiniei mult mai multe decât le avea Partidul Democrat și cu Plahotniuc în frunte.De aia, dacă vorbim despre capturare, haideți să tragem linia și să facem o comparație cum a fost și ce este astăzi, dar este adevărat - și lucrul acesta îl recunosc - s-au făcut și greșeli, s-au făcut greșeli și, cu regret, noi n-am luat anumite acțiuni sau n-am întreprins acele acțiuni ca acele greșeli să fie reparate, inclusiv să se învețe din acele greșeli.”Europa Liberă: Eu, pur și simplu, voiam să vă transmit că mulți observatori văd acest gest al Dvs. în felul următor: că Vlad Plahotniuc, de fapt, pentru el e favorabil ca la Chișinău să existe o guvernare socialistă și iată că această guvernare socialistă continuă cu ajutorul grupului Filip, pentru ca el să poată cere eventual în fața autorităților americane protecție împotriva acestui guvern socialist, care periodic îl mai amenință. Iată, ultima dată dl Dodon l-a amenințat că va trimite cerere de extrădare, da?Andrian Candu: „Dar haideți să răspundem la o întrebare: este astăzi dl Plahotniuc persecutat de autoritățile din Republica Moldova?”Europa Liberă: Dvs. ce credeți?Andrian Candu: „Eu cred că nu. Ați văzut vreo persecuție? De ce ar trebui d-lui să găsească drept motivație fenomenele politice din Republica Moldova pentru protecția dlui? D-lui la ora actuală, și atunci în luna iunie, și astăzi, consider, cred încă că este persecutat din partea Federației Ruse și a tot ceea ce înseamnă instrumentele pe care le folosește Federația Rusă. Și atât.Eu nu am văzut persecuții din partea autorităților Republicii Moldova și nu am văzut persecuția asta nici în cazul precedentei coaliții, care era anti-Plahotniuc și anti-PD.”Europa Liberă: Și asta n-a fost o amenințare, când dl Dodon iese și zice că vom trimite cerere de extrădare, dl Dodon, știindu-se bine că e prieten bun cu Federația Rusă? Eu personal nu aș fi de acord să fiu implicat într-un proiect politic unde eu cu echipa actuală nu luăm noi deciziile de unii singuri.Andrian Candu: „Haideți să-l întrebăm pe dl Dodon, dacă are dreptul în general să facă astfel de declarații și astfel de cerere de extrădare și dacă nu încalcă cumva Constituția iarăși a câta oară pentru foarte multe motive. Eu nu văd care ar fi logic argumentele ca dl Plahotniuc astăzi să-și dezvolte un proiect politic și eu personal nu aș fi de acord să fiu implicat într-un proiect politic unde eu cu echipa actuală nu luăm noi deciziile de unii singuri și dacă nu avem independența pe care noi ne-o dorim.”Europa Liberă: Dvs. admiteți că în cazul în care dl Plahotniuc se află pe teritoriul Statelor Unite (eu mai am o doză de...), cât timp nu e confirmat oficial, eu zic, dacă admitem că d-lui e acolo și nu-i iese acolo să rămână, admiteți că ar putea cere azil într-un stat european?Andrian Candu: „Mi-e greu să mă exprim, pentru asta sunt avocații, pentru asta este d-lui care trebuie să se exprime pe acest subiect, pe mine mă depășește, aș veni doar cu speculații, nimic altceva.”Europa Liberă: Despre comisia Slusari vreau să vorbim pe finalul acestei discuții. Comisia Slusari a spus la capătul unei anchete pe marginea furtului bancar, a cerut, printre multe altele, anchete penale pe numele inclusiv al Dvs. și au zis că ați jucat un rol esențial în decizia autorităților de a oferi acele garanții bancare. Eu zic de aici că și Dvs. ar putea să vă fie avantajos să rămână o guvernare socialistă în Republica Moldova.Andrian Candu: „De ce?” Europa Liberă: O guvernare care nu a dat semne că vrea să-i prindă din urmă pe cei care au treabă cu furtul bancar. Consider că acea decizie a Guvernului Republicii Moldova a fost una corectă de a oferi garanții pentru împrumutul de la Banca NaționalăAndrian Candu: „În primul rând și astăzi, după deja mai mult de cinci ani de zile, consider că acea decizie a Guvernului Republicii Moldova a fost una corectă de a oferi garanții pentru împrumutul de la Banca Națională și pentru a face în așa fel încât niciun cetățean al Republicii Moldova și entitățile, mai ales companiile care n-aveau nimic cu..., nu erau implicate în furt, nu erau implicate în acele credite neacoperite, toate acestea au fost luate atunci ca decizie pentru a asigura stabilitatea economică și pentru ca niciun cetățean să nu piardă bani din tot, din depunerile pe care le avea.”Europa Liberă: Eu asta știu, poziția Dvs. o știu, dar eu vorbesc acum despre faptul în cazul în care s-ar schimba guvernarea și ar apărea, nu știu, un procuror foarte pornit să-i prindă din urmă pe cei implicați, ar putea să vă facă dosar penal.Andrian Candu: „Eu consider că decizia a fost una corectă. Doi: a fost o decizie legală. Eu, în activitatea mea pe care am avut-o, indiferent de pozițiile pe care le-am avut lucrând pentru statul Republica Moldova, consider că n-am încălcat niciodată legea. Trei: întotdeauna am spus că sunt disponibil oricând să discut cu orice anchetator și cu orice procuror despre cele întâmplate în anul 2014 din ceea ce cunosc eu sau unde am fost eu implicat la nivelul guvernului sau la nivelul Ministerului Economiei atunci.Și, nu în ultimul rând, consider că tot ceea ce presupune frauda bancară și ancheta, și recuperarea activelor trebuie să se desfășoare potrivit legii de către autoritățile care au competență să o facă, adică anchetatori, procurori și, ulterior, instanța de judecată și să nu fie politizat subiectul, fiindcă atunci când este excesiv politizat, așa cum a fost și în parlament atunci în această comisie Slusari, politicul cumva încearcă întotdeauna să influențeze lucrurile. Și atunci nu mai putem vorbi despre o justiție independentă și despre litera legii și aplicarea legii ca atare, atunci când politicul se implică, indiferent că se implică prin a pune presiune în sensul anchetelor sau, invers, când pune presiune să nu se desfășoare ancheta.Deci, anchetele trebuie să meargă de la sine potrivit legii și eu sunt gata oricând, 24 de ore, la orice solicitare să dau explicații și să descriu ceea ce am făcut și de ce am considerat că este corect atunci, nu consider…” Nu am fost citat. Și citațiile pot veni indiferent că am imunitate sau nu am imunitate.Europa Liberă: Înțeleg că încă nu ați vorbit cu vreun anchetator?Andrian Candu: „Nu am fost citat. Și citațiile pot veni indiferent că am imunitate sau nu am imunitate. Imunitatea protejează împotriva reținerilor și a arestului, dar nu împotriva discuțiilor cu anchetatorii și cu procurorii. În al doilea rând…”Europa Liberă: Și asta e dovadă că ce? Faptul că nu v-au chemat asta e dovadă că ce?Andrian Candu: „Eu aștept, atunci când este cazul, să mă cheme. N-am să-i sun eu să-i întreb: „Nu vreți să vorbiți cu mine?”, că ar fi cam straniu. În al doilea rând, că este astăzi o guvernare sau că va fi mâine o altă guvernare, că este o guvernare socialistă împreună cu democrații sau este guvernarea Blocului ACUM, Pro Moldova și, haideți să încercăm să creăm și alte alternative, consider că procurorul general, procurorii și toate instituțiile care se ocupă de anchetă nu trebuie să țină cont de niciun fel de guvernare și de culoarea guvernului, trebuie să-și vadă doar de lucru, doar de procedurile penale și doar de ancheta propriu-zisă. Și punct.”