ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса
Новости Приднестровья, 5 martie 2020 22:10
Международный экономический форум должен был пройти в Петербурге 3-6 июня
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Acum 30 minute
22:10
Международный экономический форум должен был пройти в Петербурге 3-6 июня
Acum 6 ore
17:50
г. Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 10:00 Турнир по настольному теннису, посвящённый Международному женскому дню 11:00 Торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню «Пускай живёт весна в душе!» 11:00 Торжественное собрание к Международному женскому дню г. Тирасполь, МУ «Тираспольский дом народных традиций и ремесел» 14:00 Концертная программа в честь Международного женского дня 14:00 Закрытие турнира по баскетболу на Кубок главы госадминистрации...
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17:50
08:00 Приём граждан по личным вопросам главой госадминистрации 12:00 Фольклорное путешествие для детей «Мэрцишор идёт, за собой весну ведёт» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 13:00 Спектакль «Золотой ключик» Государственного молодёжного театра «С улицы Роз» им. Юрия Хармелина, г. Кишинёв Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (большой зал) 13:00 Игровая программа для детей «Душа ль ты моя, Масленица!» 13:00 Викторина для де...
08:30
Сегодня и в последующие сутки погода без осадков
2 martie 2020
1 martie 2020
20:41
Днём порывы ветра будут достигать 15 м/сек.
20:41
В течение одного дня более 50 представителей IT-сообщества Приднестровья разрабатывали ресурс о здоровом образе жизни
29 februarie 2020
18:00
с 10:00 до 20:00 Персональная выставка произведений члена Союза художников Приднестровья Маргариты Хилинской (батик) 10:00 Открытый Чемпионат и Первенство ПМР по кикбоксингу WAKO в разделах К-1 и Кик-Лайт г. Тирасполь, МОУ ДО «СДЮШОР борьбы и бокса» (ул. Мира, 21а) с 10:00 до 17:00 Обзорные и тематические экскурсии г. Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) с 11:00 Молодёжная акция по вручению открыток и поздравления с праздником горожан с...
20 februarie 2020
17:30
Военнослужащих отметили медалями «Участнику миротворческой операции в Приднестровье»
19 februarie 2020
19:10
Мероприятие пройдёт 29 февраля в столице
16:30
На протяжении 25 лет она возглавляет образцовый танцевальный коллектив «Ритмик-данс» из Слободзеи
13 februarie 2020
8 februarie 2020
08:20
Сегодня днём будет около 0°С
7 februarie 2020
13:20
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12:50
Подкаст
5 februarie 2020
17:00
Пожар уничтожил одну жилую комнату в частном доме
12:30
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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