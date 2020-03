VR-ul – noul jucător de pe teren. Cum este folosită realitatea virtuală în fotbal, golf, atletism, schi sau ciclism

18:00

Fondat în 1624, orașul New York are o istorie bogată și fascinantă. Acesta combină o multitudine de culturi și stiluri, iar în prezent este considerat un centru cultural și găzduiește unele dintre cele mai mari muzee ale lumii. Articolul (foto) Combină istoria și cultura. Top 5 muzee pe care să le vizitezi dacă ajungi în New York apare prima dată în #diez.