La mulți ani, din jurul lumii!

Evident, in cei 10 ani de Jurnal TV sunt sute, mii de oameni care au muncit la cele mai tari proiecte. Sunt colegii nostri care au dus un aport colosal la succesul Jurnal TV. Sunt peste tot in lume si au cucerit noi culmi. Au impanzit si s-au stabilit cu traiul in tari europene sau peste ocean. Marea Britanie, Germania, Italia, Irlanda, Canada, Statele Unite ale Americii sau China - se bucura astazi de prezenta lor. De 10 ani Jurnal TV, ne sunt alaturi si ne ureaza la multi ani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal TV